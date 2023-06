Cession de Shems Fm : le SNJT et le Syndicat de l’information refusent les licenciements

Imprimer

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et le Syndicat général de l'information relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ont exprimé leur refus catégorique du licenciement de vingt employés de la société Tunisia Broadcasting, diffusant la radio privée Shems FM, sur décision du Tribunal de première instance de Tunis datée du vendredi 2 juin 2023.

Rappelons que la société a été cédée à Africa Broadcasting, une société en phase de constitution, pour un montant de 1,3 million de dinars. Les dettes de l’établissement médiatique ont été effacées. L’acquéreur doit, lui, finaliser les démarches et verser le montant de la vente dans un délai maximal d’une semaine, selon la même source. Seulement trente emplois seront maintenus, toujours selon cette décision judiciaire.

Dans un communiqué commun daté de lundi 5 juin 2023, les deux syndicats ont estimé que ces licenciements représentent une violation flagrante des droits économiques et du droit de travailler des journalistes et du personnel de la radio, qui est restée inébranlable jusqu'à ce jour grâce à leurs efforts et sacrifices, y compris les sept agents sous contrat à durée déterminée.

Ils considèrent que cette décision est abusive et est en violation avec ce qui était énoncé dans le cahier des charges. Ils soulignent également la nécessité de permettre à tous les journalistes et agents de la radio de bénéficier de leurs droits et de leurs dus financiers, compte tenu de leur privation de salaires pour trois mois consécutifs.

Les deux structures syndicales annoncent avoir mandaté une équipe d'avocats pour le suivi du dossier de vente de la radio. L’objectif étant de préserver tous les droits matériels et professionnels des employés de la radio et d'assurer sa continuité, d'autant plus qu'elle a été cédée à une entreprise en phase de constitution.

Elles profitent de l’occasion pour exprimer leur étonnement quant à cette décision de cession à une société en phase de constitution, en s’interrogeant sur l'étendue de l'efficacité de cette procédure pour préserver la pérennité de radio.

I.N