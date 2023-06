Mondher Ounissi appelle à mettre fin à la fermeture des locaux d'Ennahdha

Imprimer

Le président par intérim du mouvement Ennahdha, Mondher Ounissi a indiqué que son parti était juridiquement existant et qu'il œuvrait dans le cadre de la loi et afin de servir les intérêts de la Tunisie et de son peuple.

Dans une publication Facebook du 4 juin 2023, Mondher Ounissi a critiqué la fermeture du siège central et des locaux régionaux d’Ennahdha et l’interdiction de s’y réunir. Il a considéré que cette décision s’opposait à la démocratie et représentait une injustice à l’encontre du parti. Il s’agit d’une décision prise en dehors de la loi, selon lui.

Mondher Ounissi a mis l’accent sur l’importance de la paix sociale et le rôle qu’elle joue dans l’évolution des sociétés. « Ennahdha considère la liberté, la stabilité politique et la justice comme des conditions nécessaires au développement et à la résolution des problèmes du pays… Le mouvement n’est pas au-dessus de la loi et le gouvernement n’a pas le droit d’interdire ses activités sans justification juridique. Nous souhaitons que la fouille du siège central prenne fin dans les prochains jours et que le ministère de l’Intérieur mette fin à la décision d’interdiction des réunions au sein des locaux régionaux afin que le parti puisse reprendre ses activités et contribue à servir le pays », a-t-il écrit.

Pour rappel, une descente a été effectuée au siège central du mouvement Ennahdha et les policiers ont évaqué l'immeuble à la date du 17 avril 2023. Le même jour, le chef du mouvement, Rached Ghannouchi a été arrêté. Le 18 avril, le ministre de l’Intérieur interdisait toute réunion du parti islamiste, ainsi que du Front de salut.







S.G