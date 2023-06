Tunisie : le parc de véhicules administratifs estimé à plus de 110.000 véhicules

Imprimer

Le ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières a révélé que le parc de véhicules administratifs de la Tunisie comprend plus de 95.000 véhicules, en plus d'environ 15.500 véhicules en panne et endommagés (qui ne sont plus aptes à circuler, ndlr).

Le contrôleur général des domaines de l’État et des affaires foncières et coordinateur général des équipes conjointes de contrôle des véhicules administratifs Mohamed Bouhlal a indiqué dans une interview accordée à la Tap publiée dimanche 4 juin 2023, que ce parc est divisé en voitures de fonction, voitures à double usage et voitures de service.

Dans le détail, le nombre de véhicules de fonction est estimé à 3.197 véhicules, celui des véhicules à double usage à 4.676 véhicules et celui de service à 87.159 véhicules.

L’État détient environ 50% du parc total, soit environ 43.889 véhicules alors que le reste est réparti entre les établissements publics et collectivités locales (12.895 pour les municipalités, 1.943 pour les conseils régionaux et 36.305 pour les établissements publics).

M. Bouhlal a, par ailleurs, précisé que l’État et les structures publiques avaient, jusqu'en mai 2023, acquis (entre achats, dons et renvoi de part de la douane) 1.237 véhicules contre 3.127 véhicules durant toute l'année 2022 et 3.527 véhicules au cours de 2021.

S’agissant du volet contrôle, le responsable a expliqué qu’il y a douze équipes de contrôle qui couvrent l’ensemble du territoire. En 2022, 26.591 véhicules administratifs ont été contrôlés. 850 procès-verbaux ont été rédigés, soit un taux d'infraction de 3,20%.

Les infractions enregistrées pour non-présentation d’ordre de mission représentent 30% de l’ensemble des infractions enregistrées.

Notons que l’amende est passée de 20 dinars en 2017 à 60 dinars, en vertu du décret gouvernemental n°469-2021.

I.N