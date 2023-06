Zouhair Maghzaoui appelle à la révision du décret 54

Le secrétaire général du mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui, est intervenu, dimanche 4 juin 2023, sur les ondes de Diwan Fm avec Sameh Meftah, estimant que les accusations portées contre le président de la République, Kaïs Saïed, selon lesquelles il mettrait en place un régime répressif emprisonnant tous ceux qui s'y opposent, étaient exagérées.







Toutefois, Zouhair Maghzaoui a appelé à la révision du décret 54, dans la mesure où il consacre une politique de répression des voix opposantes, précisant que la communication avec le président de la République n'a pas été interrompue.





D’autre part, il affirme que le mouvement Echaâb est l'un des acteurs majeurs du processus du 25-Juillet, considérant que le succès ou l’échec de ce processus ne dépend pas uniquement du président de la République, mais aussi de ses partisans.





Le secrétaire général du mouvement souligne que le gouvernement Najla Bouden n'est pas le gouvernement de la phase actuelle, mais plutôt un gouvernement de transition. Selon lui, il aurait été plus approprié de nommer un gouvernement politique avec des programmes clairs, une vision et une orientation définies.





Il appelle à l’installation de la Cour constitutionnelle et à fixer des dates claires pour les prochaines échéances électorales, notamment, les élections du conseil des régions et des districts et les élections municipales. Dans ce contexte, il affirme que le manque de vision claire menace la trajectoire.









S.H