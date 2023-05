Un Subsaharien tué et quatre autres blessés : des ONG imputent la responsabilité à Kaïs Saïed

Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) et plusieurs autres organisations et associations nationales et internationales ont publié, lundi 29 mai 2023, un communiqué imputant le meurtre d’un migrant subsaharien et l’agression de quatre autres à la présidence de la République et ses discours haineux.

Selon le communiqué, dans la nuit du 20 au 21 mai, le domicile de migrants subsahariens à Sfax a été pris d’assaut par un groupe de jeunes. Ce crime a coûté la vie à un migrant alors que les quatre autres souffrent de graves blessures.

Les organisations signataires ont condamné les propos du président de la République appelant l’État à assumer ses responsabilités en assurant la protection et la sécurité des migrants quel que soit leur statut.

Considérant le flux de migrants subsahariens en Tunisie comme un plan criminel, le président de la République avait réuni en février le Conseil de sécurité nationale pour élaborer des mesures urgentes contre l’afflux d’un grand nombre de migrants irréguliers subsahariens en Tunisie.

Plusieurs campagnes d’arrestations ont été opérées dans la foulée. Plusieurs migrants subsahariens dont certains sont des étudiants et d’autres en situation régulière dans le pays, ont été interpellés.

Les organisations signataires ont revendiqué, également, l’activation de la Loi organique n° 2018-50 du 23 octobre 2018, relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale notant la nécessité d’élaborer des politiques et stratégies pour la lutte contre la discrimination raciale et la violence sous toutes ses formes.

Parmi les organisations signataires, figurent la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, l’Association tunisienne des femmes démocrates, l’Organisation mondiale contre la torture, et Avocats sans frontières.

N.J