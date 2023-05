Rached Ghannouchi et Ennahdha félicitent Erdoğan pour sa victoire à la présidentielle

La page officielle de Rached Ghannouchi a publié, dimanche 28 mai 2023, un message de félicitations au président turc Recep Tayyip Erdoğan, pour sa victoire à l’élection présidentielle.





« Félicitations pour mon frère, Recep Tayyip Erdoğan, pour avoir remporté un nouveau mandat à la présidentielle. Félicitations pour la Turquie pour cette célébration de la démocratie et félicitations pour le peuple turc pour le taux de participation record. Nous souhaitons la liberté, la prospérité et la sécurité à nos pays et nos peuples », lit-on dans le statut.





Le mouvement Ennahdha a, également, rendu public un communiqué pour féliciter le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, pour sa victoire lors des élections présidentielles turques pour un deuxième mandat, et félicite le peuple turc frère pour le succès de son processus électoral, qui confirme une fois de plus l'ancrage de la démocratie turque et sa force.





Ennahdha a également félicité le parti de la Justice et du Développement, qui entretient des relations d'amitié solides avec le mouvement, pour cette remarquable réussite. Il félicite également l'alliance du peuple pour cette brillante victoire.





S.H