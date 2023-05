Deux avions légers s’écrasent à Tozeur faisant deux morts et deux blessés

La page officielle du porte-parole de la protection civile a annoncé, dimanche 28 mai 2023, que les équipes de secours et de sauvetage relevant de la direction régionale de la protection civile de Tozeur, accompagnées d'une ambulance et d'un véhicule d'intervention, ont été dépêchées suite à la chute de deux avions légers à Chott Jérid au niveau de la frontière entre les gouvernorats de Tozeur et de Kébili.





Le premier avion s'est écrasé avec à son bord deux Français âgés de 60 et 62 ans, qui ont été légèrement blessés. Quant au deuxième avion léger, il a été retrouvé entièrement calciné avec les corps du pilote et de son accompagnateur, tous deux d'origine française et âgés de 78 et 55 ans respectivement.





Les blessés ont été pris en charge et les deux corps calcinés ont été transférés de la zone de Chott Jérid à Tozeur vers l'hôpital régional de Tozeur.





S.H