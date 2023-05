Finale de la Coupe de Tunisie : les dispositions du ministère de l’Intérieur

Imprimer

Le ministère de l’Intérieur a rendu public un communiqué pour annoncer les mesures prises pour assurer le match de la finale de la Coupe de Tunisie de football qui opposera l’Espérance sportive de Tunis à l’Olympique de Béja au stade de Radès à 16h.





Pour faciliter l’accès au public sportif, la circulation et le stationnement de tous types de véhicules sur la route nationale 1, entre l'échangeur de Chouchet Radès et l'échangeur de Borj Louzir Ezzahra, sont interdits de 12h00 à 21h00, à l'exception des personnes se rendant au stade et détenant des billets d'entrée.





Les portes du stade seront ouvertes à 13h00 et il est conseillé de venir tôt pour éviter les foules.

Les détenteurs de billets doivent les présenter obligatoirement à toutes les entrées principales (entrée du stade du côté de l’autoroute - échangeur de Oued Melliane - échangeur BSB - échangeur de Noubou).







Pour éviter les embouteillages pendant l'entrée des supporters sportifs, les mesures suivantes ont été prises :





Le parking sud est réservé aux voitures des supporters de l’Espérance sportive de Tunis . Il est accessible par les itinéraires suivants :





Par la voie de l’autoroute sud, puis l'échangeur de Borj Louzir Ezzahra sous le pont, puis l'entrée du parking sud du côté de l'entrée des oliviers.





Par la route nationale 1, via l'échangeur de Chouchet Radès, puis l'échangeur de la Medina Jedida en direction de l'entrée du parking sud du côté de l'entrée de Zitouna.





Par l'échangeur de Noubou, puis l'échangeur du Village Méditerranéen, puis la déviation à gauche en direction du parking sud.





Le parking nord est réservé aux voitures des supporters de l'Olympique de Béja. Il est accessible par les itinéraires suivants :







Par le rond-point du stade, puis l'entrée principale, puis la déviation à gauche en direction du parking nord.

Par la route nationale 1, en passant par l'échangeur de Chouchet Radès, puis l'échangeur BSB, puis l'entrée principale, puis la déviation à gauche en direction du parking nord.





Par l'échangeur de Noubou, puis l'échangeur du Village Méditerranéen, puis la déviation à droite en direction du parking nord.





Tous les supporters sportifs doivent stationner leurs voitures à l'intérieur des parkings désignés afin d'assurer leur sécurité et de maintenir la fluidité de la circulation lors de la sortie des supporters.





L'accès aux parkings VIP se fait uniquement par l'entrée principale pour les détenteurs de billets des loges et les journalistes.





S.H