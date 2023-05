L'UGTT porte plainte contre le PDL et Abir Moussi

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé, samedi 27 mai 2023, qu’elle comptait déposer une demande en référé en réaction à l’assaut conduit dans la matinée de samedi par la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, et les sympathisants du parti.

Mme Moussi et plusieurs membres et sympathisants du PDL ont organisé un rassemblement devant le siège du SNJT et ont tenté, selon l’UGTT dont le siège se trouve en face de lui du SNJT, de forcer le passage pour accéder au bâtiment. Cadres et adhérents de la Centrale syndicale ont été au rendez-vous pour empêcher l’assaut.

Dans un communiqué publié dans l’après-midi de samedi, l’UGTT a dénoncé « une attaque flagrante » et « une hostilité manifeste » contre l’organisation syndicale notant que des membres du PDL ont fait irruption dans le hall du siège de l’UGTT au vu et au su des agents de police mobilisés dans les environs.

Elle a condamné les slogans scandés par le PDL et ses sympathisants contre l’UGTT les assimilant aux slogans des Ligues de protection de la révolution (LPR) quand ils ont pris d’assaut le siège de l’organisation en 2012.

L’UGTT a, par ailleurs, salué, dans son communiqué, les activistes de la société civile qui ont rejoint les membres de l’organisation syndicale pour les défendre face à Abir Moussi et ses sympathisants.

N.J