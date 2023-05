Les prix des produits de base annoncent un environnement macroéconomique mondial difficile

Les marchés des matières premières ont été particulièrement volatils depuis le début de l'année 2020. Le choc négatif de la demande dû à la pandémie de Covid-19 a d'abord déclenché des pressions déflationnistes qui ont rapidement poussé les prix des produits de base à des niveaux planchers sur plusieurs décennies. L'indice Bloomberg Commodity Index, une référence majeure pour les mouvements généraux des prix des matières premières, s'est effondré de janvier à la fin du mois d'avril 2020. Toutefois, il n'a pas fallu longtemps pour que des mesures de relance sans précédent stimulent une reprise économique mondiale significative, qui a soutenu les prix des produits de base. Après une période de reprise économique saine, la demande mondiale excédentaire, combinée aux contraintes de l'offre et au choc de la guerre russo-ukrainienne, a entraîné une spirale de prix élevés à la fin de l'année 2021 et au début de l'année 2022. Les prix élevés des produits de base semblaient avoir atteint leur apogée au milieu de l'année dernière, avant une correction significative qui est toujours en cours.

Un examen plus approfondi de l'évolution des prix des produits de base peut mettre en lumière des aspects importants des perspectives économiques mondiales. L'évolution des prix de certains produits de base transmet des informations macroéconomiques pertinentes, y compris des tendances sur le sentiment et l'inflation, qui souvent précèdent ou confirment des points d'inflexion cycliques. Notre analyse se concentre sur trois messages principaux liés à la récente correction des prix des produits de base.

Premièrement, les prix des matières premières semblent indiquer une nouvelle décélération de l'économie mondiale. La hausse des taux directeurs, les retraits de liquidités, la limitation des dépenses budgétaires et la baisse des revenus disponibles due à l'inflation modèrent déjà la demande globale, entraînant un ralentissement de l'activité. Cela se traduit par une correction plus prononcée des produits de base hautement cycliques, tels que l'énergie et les métaux de base. Les prix du pétrole brut Brent, bien qu'encore légèrement supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie, ont chuté de 38 % par rapport à leur récent sommet. Les prix du cuivre et du bois d'œuvre, importants indicateurs de l'activité en Chine et aux États-Unis, se sont également effondrés par rapport à leurs récents sommets. Une telle évolution des prix suggère que les perspectives de croissance mondiale sont toujours dominées par des vents contraires et que la décélération en cours aux États-Unis et en Europe n'est pas encore terminée.

Deuxièmement, l'évolution du prix des métaux précieux laisse présager une nouvelle faiblesse du dollar. Les prix de l'or ont récemment dépassé ceux des obligations du Trésor américain à long terme, ce qui suggère que les investisseurs étrangers et nationaux privés privilégient les valeurs refuges autres qu'américaines. Une demande accrue de valeurs refuges pour les actifs non américains, tels que l'or, implique une demande potentielle plus faible pour le dollar. En fait, le ratio obligations du Trésor américain/or est un indicateur important du sentiment à l'égard du dollar, un ratio en baisse signalant souvent un tournant dans le cycle du dollar, d'un marché haussier du dollar à un marché baissier du dollar qui favorise d'autres monnaies. Un dollar plus faible est également un signe sain d'une meilleure performance économique en dehors des États-Unis, et pourrait être particulièrement positif pour les marchés émergents, étant donné l'incitation à des flux positifs plus importants de capitaux étrangers.

Troisièmement, les métaux précieux indiquent également la persistance des pressions inflationnistes. L'or est proche de ses plus hauts niveaux historiques. En outre, l'argent, qui est un élément clé de la nouvelle économie (technologies et énergies propres), a progressé davantage que l'or au cours des derniers mois, ce qui suggère que l'économie réelle continue de subir des pressions, malgré le ralentissement de l'économie mondiale. Une baisse du ratio or-argent dans un contexte de forte hausse de l'or est un signe que les pressions inflationnistes ne sont pas encore prêtes à s'atténuer complètement.

Dans l'ensemble, l'évolution récente des marchés des produits de base n'est pas de bon augure pour les perspectives mondiales. La forte correction des produits de base cycliques laisse présager des vents contraires à la croissance, tandis que les métaux précieux suggèrent une forte demande de valeurs refuges non américaines et des pressions inflationnistes persistantes.