Kaïs Saïed, Rached Ghannouchi, enseignement… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 23 mai 2023 :

Kaïs Saïed : nous ne pouvons surmonter ces situations qu'en comptant sur nous-mêmes

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu mardi 23 mai 2023, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, au palais de Carthage. Au cours de cette réunion, plusieurs questions ont été abordées, notamment les équilibres financiers de l'État. Le président de la République a réaffirmé la nécessité d'une coordination entre les différentes institutions de l'État, "car la Tunisie est un pays uni et unique avec une politique commune à laquelle tout le monde doit adhérer".

Comité de défense : tous les dossiers montés contre Rached Ghannouchi sont vides !

Le comité de défense du président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a tenu, mardi 23 mai 2023, une conférence de presse pour revenir sur la décision de justice condamnant le dirigeant islamiste à un an de prison par contumace, ainsi qu’à verser une amende de mille dinars. Le comité de défense a martelé que tous les dossiers qui ont été montés contre Rached Ghannouchi sont vides et ne comportent aucune preuve matérielle corroborant les accusations qu’on émet à son encontre.

Signature de l’accord entre le ministère de l’Éducation et l’UGTT

Le ministère de l’Éducation et l’UGTT, ont signé, ce mardi 23 mai 2023, l’accord stipulant notamment la levée du blocage des notes et la tenue des conseils de classe. Le PV de l’accord a été signé par le ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdir, le secrétaire général adjoint de l'Union syndicale, Abdallah El Euchi et le secrétaire général de la Fédération de l'enseignement secondaire, Lassâad Yaâcoubi.

Affaire de la chanson satirique : non-lieu pour les jeunes étudiants

Les étudiants mis en cause pour une chanson satirique ont bénéficié, mardi 23 mai 2023, d’un non-lieu, apprend Business News de source proche de l'affaire. Deux jeunes étudiants ont, rappelons-le, été placés en détention pour avoir publié une chanson satirique sur les réseaux sociaux. Ils sont accusés d’atteinte à autrui sur les réseaux sociaux et d’imputation de faits fallacieux à un fonctionnaire public.

Mehdi Zagrouba entame une grève sauvage de la faim

L’avocat Mehdi Zagrouba a annoncé, mardi 23 mai 2023, qu’il entamait une grève sauvage de la faim au siège de l’Ordre national des avocats au Palais de la Justice. Dans une lettre ouverte à la ministre de la Justice Leila Jaffel, Mehdi Zagrouba assure qu’il est prêt à sacrifier sa vie pour lutter contre l’injustice et défendre sa liberté d’expression.