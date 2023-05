En colère, des enseignants annoncent retirer leur adhésion de l'UGTT

Après des mois de blocage, un accord a enfin vu le jour entre la Fédération de l’enseignement secondaire et le ministère de l’Éducation, hier lundi 22 mai 2023. Cet accord promet la régularisation, de la situation des enseignants suppléants avec le recrutement de la quatrième promotion pour l’année scolaire 2023/2024, la régulation de la situation des suppléants de la promotion de 2022, le versement de leurs salaires, une proposition pour le recrutement des enseignants suppléants inscrits dans la base de données de 2008/2016.

Cet accord propose aussi l’augmentation de la valeur du contrat de 750 dinars à 1.120 dinars pour ceux qui ont enseigné pendant une année scolaire entière, et sur une augmentation du salaire de base de 300 dinars sur trois ans, au titre de l’augmentation des charges pédagogiques dont le montant net est de 180 dinars, versable à partir de janvier 2026/2027/2028. De sa part, la commission administrative sectorielle de l’enseignement secondaire a accepté de lever le blocage des notes et s’est engagée à ce que les conseils de classe soient tenus.

Malgré ce compromis, certains enseignants ont mal pris cet accord et ont décidé de se retirer de l’UGTT, des photos montrant ces décisions ont été viralement relayée depuis le matin du mardi 23 mai 2023.

Ainsi, pour Hedi Kehdiri, l’un de ces enseignants, il s’agit d’un accord humiliant et honteux : « c’est une grande déception ce que le syndicat nous a fait, et cela ne correspond pas aux luttes des enseignants, de leur patience et de leur désespoir à défendre leurs droits légitimes », souligne Hedi Khediri.

Rappelons que les enseignants exigent, la retraite anticipée pour des raisons de santé, des promotions, le paiement des heures supplémentaires, la hausse de la prime de la rentrée scolaire, en plus de la régularisation des suppléants, et surtout une réforme globale d’un secteur.

R.A