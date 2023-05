QNB participe à la troisième édition des Journées d'études de l'ATCF

Le groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen Orient et en Afrique, a participé aux journées d'études organisées par l'Association Tunisienne pour la Promotion de la Culture Financière (ATCF) les 19, 20 et 21 Mai 2023 à Hammamet sur le thème " l'Inclusion Financière dans une Economie Tunisienne en mutation ".

Le Groupe QNB tient par sa participation à cette conférence à poursuivre son soutien au processus de développement économique et social dans la zone Moyen Orient et Afrique du Nord et le déploiement des efforts envers la conjoncture économique et sociale dans la région.

M. Lotfi Debbabi , CEO de QNB Tunisia, a présenté une intervention dans le cadre du rôle de l’inclusion financière en Tunisie en tant que moteur du développement économique et social.

Il est à noter que QNB Tunisie est présente dans treize Gouvernorats avec deux agences dédiées aux clients QNB First sur l’Avenue Mohammed V à Tunis et Sousse, trois centres d’affaires pour les entreprises à Tunis et Sousse, et quatre bureaux de change (trois bureaux à l’aéroport de Tunis-Carthage et un à l’aéroport de Djerba).