Rafik Abdessalem : c’est à cause de Kaïs Saïed que le pain se vend à deux dinars

« Kaïs Saïed, un homme étrange et bizarre qui a trouvé la solution miracle pour perpétuer son règne. L’homme à l’origine de toutes les crises », c’est ce qu’a écrit l’ancien ministre des Affaires étrangères et dirigeant nahdhaoui, Rafik Abdessalem, mardi 23 mai 2023, sur sa page Facebook.

Commentant les récentes déclarations du président de la République, Rafik Abdessalem a avancé que Kaïs Saïed avait trouvé le moyen de pérenniser son entreprise en accaparant, d’abord, les pleins pouvoirs puis en utilisant la force pour intimider toute voix qui s’oppose à son projet, pour ensuite prendre la position d’un opposant alors qu’il est au pouvoir et imputer aux monopoleurs et conspirateurs la crise que traverse le pays.

« La pénurie de pain n’est point le résultat de l’échec du gouvernant à mobiliser des ressources financières ou encore la faillite de l'État des suites d’une aventure de putsch (…) elle incombe plutôt aux opposants, aux conspirateurs et traîtres (dont les prisons de Kaïs (Saïed) grouillent aujourd’hui) », a-t-il écrit sur un ton sarcastique avant d’ajouter : « Si les files d'attente s'allongent, que le pain se vend à deux dinars, et que le misérable citoyen n’a point d’opportunité dans sa patrie, c’est parce que le locataire de Carthage en est la cause première et ultime ; il a créé toutes les crises et a transformé les difficultés en catastrophes et est en train de conduire le pays vers la ruine, inévitablement ».

Depuis la semaine dernière, plusieurs régions de la Tunisie souffrent d’une pénurie de pain subventionné. En réaction, le président de la République s’est rendu, lundi, à l’Office des céréales, où il a rencontré le ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati. Il a souligné que le pain et les produits de base du citoyen étaient une ligne rouge imputant, encore une fois, les pénuries de certains produits aux cercles et lobbies qui cherchent à envenimer la situation.

N.J.