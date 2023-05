Est-il interdit de filmer le Président avec son portable ?

Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu, à la date du 22 mai 2023, au siège de l'Office des céréales se trouvant au sien du ministère de l'Agriculture.

Après s’être entretenu avec le ministre, Abdelmonem Belati, le chef de l’État a eu un bref échange avec les employés et fonctionnaires se trouvant sur place. D’après la vidéo publiée par la présidence de la République à la même date, ces derniers ont été empêchés de filmer Kaïs Saïed. Les dernières secondes montrent un individu qui appartiendrait à la Garde présidentielle interdisant clairement cela.

Il semble appartenir à la garde rapprochée du chef de l’État, car il se trouvait juste à côté de lui et portait un pin’s du drapeau de la République. Dans la vidéo, on le voit guetter les moindres gestes et mettre la main sur un appareil téléphonique tenu par un simple citoyen qui filme le président.



Le membre de la garde rapprochée du président, après avoir mis la main sur l'appareil, a poussé son propriétaire à le remettre à sa poche et l'a regardé d’une façon assez agressive afin de lui faire comprendre qu’il n’avait pas le droit de filmer Kaïs Saïed.

Une pratique assez révoltante qui constitue une atteinte. En démocratie ou même en dictature, il n'est pas interdit de filmer ou de prendre en photo un chef d'État. Il s'agit d'un étrange acte de censure.



S.G