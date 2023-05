Kaïs Saïed : le pain du citoyen est une ligne rouge !

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est rendu, lundi 22 mai 2023, à l’Office des céréales, où il a été reçu par le ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati.

Le président de la République a indiqué : “Ce qui se passe avec le pain est inacceptable ! Comme nous n’acceptons aucune atteinte à notre souveraineté, le pain et les produits de base du citoyen sont une ligne rouge ! Il y a des cercles et des lobbies qui cherchent à envenimer la situation. Ils sont connus et tous les prétextes sont inadmissibles. Tous les produits de base doivent être disponibles. L’Office des céréales doit être à la hauteur, tout comme les autres administrations. On ne doit pas laisser ces gens-là malmener la vie des citoyens. Il y a de longues files d’attente et le pain se vend à deux dinars à Kairouan. Le citoyen misérable ne trouve pas son compte dans son pays”.

Le président de la République poursuit son discours en indiquant que les pénuries touchant le pain, le sucre, le café et bientôt le carburant sont provoquées à des fins politiques. “Le citoyen doit être vigilant. Les personnes sincères et intègres doivent former un front unique pour faire face à ceux qui tentent de s’infiltrer au sein de l’administration pour servir les intérêts de parties bien déterminées. Je les connais nommément. Cela est valable pour l’Office des céréales et si les lois en vigueur vont devenir un obstacle, mieux vaut les changer. Et les procédures ne sont pas un texte sacré, elles sont mises en place pour servir les intérêts de la société et les citoyens…”.

Kaïs Saïed indique que la pénurie de la levure n’est pas compréhensible, assurant qu’il ne serait pas normal de tenir un conseil ministériel pour débattre de la pénurie de la levure.

Dans ce contexte, il a réaffirmé l’existence d’un plan préétabli pour envenimer la situation, rappelant les problématiques liées aux circuits de distribution.

Le président de la République assure que l’État ne renoncera pas à son rôle social indépendamment des pressions, soulignant que la Tunisie regorge de richesses, notamment, son capital humain.

Il ajoute que tous les domaines ont été détruits, et que les citoyens sont devenus encore plus pauvres ces dernières années. “Nous poursuivrons notre bataille pour la libération de notre patrie… Nous devons serrer les rangs et transmettre le flambeau aux générations futures”.

Le chef de l’État indique : “qu’il faut réduire les emplois précaires et prévoir une nouvelle vision. Plusieurs personnes ont exprimé l’importance de l’agriculture à travers la consultation nationale, ainsi que la nécessité d’impulser l’investissement. En revanche, l’investissement n’a pas avancé à cause de la corruption. Ceux qui détiennnent une partie de pouvoir le convertissent en marchandise. On parle souvent de l’amendement du Code de l’investissement pour encourager l’investissement, mais il ne veut pas s’encourager à cause de la corruption. Dans certains pays, les choses sont résolues en cinq minutes grâce aux nouvelles applications, mais ici ils sont confrontés aux cahiers des charges et aux procédures pouvant durer plusieurs mois”.

S.H