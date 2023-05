Haythem El Mekki et Elyes Gharbi en attente d’être libérés

Les journaliste Haythem El Mekki et Elyes Gharbi ont été interrogés lundi 22 mai 2023, lors de leur comparution devant la brigade criminelle à El Gorjani, suite à une plainte déposée mercredi dernier par un syndicat sécuritaire.

Techniquement, une fois l’interrogatoire achevé, l’agent de la brigade criminelle interroge le parquet et c’est à ce dernier de décider, si oui ou non, de laisser les journalistes en liberté ou d’émettre un mandat de dépôt.

Bien que leur interrogatoire achevé, Haythem El Mekki et Elyes Gharbi n’ont pas quitté la caserne d’El Gorjani, ce qui veut dire que le parquet n’a pas encore donné son feu vert pour sa libération.

Pour les plaintes émises contre les journalistes et, instruites par cette brigade, les interrogatoires se sont déroulés dans des conditions ordinaires et dans le strict respect de la loi. Les journalistes ont pu être accompagnés de leurs avocats, ce qui est le cas ce matin de Haythem El Mekki et Elyes Gharbi.

