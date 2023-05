Cette vidéo de dromadaires a-t-elle été prise en Tunisie ?

Une vidéo partagée massivement sur Facebook, a suscité l'enthousiasme et la joie parmi les Tunisiens en raison de la rareté de l'eau ces dernières semaines. La Tunisie a récemment connu une sécheresse sévère qui a entraîné une crise de l'eau dans de nombreuses régions du pays. Les pluies, enfin tombées après des semaines d'attente, ont été accueillies avec soulagement et espoir par la population tunisienne. La vidéo de chameaux s'abreuvant a été perçue comme une preuve tangible des précipitations tant attendues.

Les réactions des Tunisiens se sont multiplié, certains internautes ont commenté la joie des chameaux avec les sillons d'eau qui coulent, d’autres ont exprimé une satisfaction : « Dieu merci après la sécheresse voici la pluie qui vient pour sauver la nature », commente un autre.

Cependant, des investigations approfondies ont révélé que la vidéo en question ne montrait pas des chameaux en Tunisie, mais au Sahara Occidental. La vidéo, qui aurait été initialement publiée en Arabie saoudite en septembre 2022, montre un groupe de chameaux profitant de l'eau des dernières pluies. Les partages successifs de cette vidéo ont finalement conduit à la fausse croyance selon laquelle elle aurait été prise à Kébili, la région qui a été touchée par une sécheresse prolongée.

Ainisi, la vidéo n'a pas été prise à Kébili et n'est pas récente.

Il faut noter qu’en Tunisie il existe plusieurs types de dromadaire, le dromadaire tunisien également connu sous le nom de Maghrebi ou Châambi. Le dromadaire Maghrebi se trouve principalement dans la région de Kébili en Tunisie. Il se distingue par sa conformation plus robuste que celle des autres types de dromadaires tunisiens, et sa taille au garrot peut dépasser 1m80. Il existe également le dromadaire Maghrebi de type Guiloufi, qui est très similaire au type Guiloufi en termes de conformation générale, bien qu'il soit légèrement plus petit. Il existe aussi le dromadaire Maghrebi de type Merzougui (Région de Kébili et de Douz-Tunisie). Il se caractérise par des mensurations intermédiaires, dans la moyenne des types tunisiens, bien adapté aux régions dunaires, ou encore le dromadaire Maghrebi de type Ourdaoui Tataouine (Région de Tataouine-Tunisie). L’animal, bien que plus petit que la moyenne se caractérise par une plus grande ampleur thoracique.

La distinction la plus couramment connue est que le dromadaire possède une seule bosse, tandis que le chameau en a deux. Ces bosses sont extrêmement utiles, car elles servent de réserve de graisse, permettant à ces animaux de se nourrir et de s'abreuver sans avoir besoin de consommer quoi que ce soit. Cela leur confère une grande capacité d'adaptation dans les environnements arides.

R.A