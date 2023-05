La durée du résidanat en médecine passe à cinq ans pour certaines spécialités

Imprimer

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre de la Santé, ont publié un arrêté dans le journal officiel, mardi 16 mai 2023, fixant le contenu, les modalités et la durée de formation au troisième cycle des études médicales, sur proposition commune des facultés de médecine.





Pour certaines spécialités, la durée du résidanat en médecine est de cinq ans. Le cursus de la formation est fixé comme suit:

















S.H