Le déficit commercial se creuse en avril 2023

Le déficit commercial mensuel s’est creusé en avril 2023 pour s’établir à 2.272,9 millions de dinars (MD) contre 1.768,6 MD en mars, a annoncé, mardi 16 mai 2023, l’Institut national de la Statistique (INS) dans un communiqué.

Le taux de couverture a, lui, a perdu 5,5 points par rapport au mois de mars de l’année en cours pour s’établir à 68,4%.

Selon l’INS, les échanges commerciaux se sont caractérisés par des évolutions contrastées : les exportations ont enregistré une baisse de 1,6%, tandis que les importations ont affiché une hausse de 6,3%.

Hors produits énergétiques, les exportations sont quasi-stables (+0,2%), tandis que les importations sont en baisse de 2,4%.

Les exportations ont connu une baisse de 1,6% par rapport au mois précédent. Cette évolution est principalement imputable à la chute des exportations du secteur de l'énergie (-27,5 %) et des industries minières (-23%). De même, les industries du textile et de l'habillement ont enregistré une baisse de 8,8%, expliquée en grande partie par le repli des exportations vers la France et l'Allemagne.

Les exportations vers l'Union européenne ont connu une baisse de 3,5%, principalement en raison de la diminution des exportations vers les Pays-Bas (-71,4%), l'Italie (-16%) et la France (-5,3%). Cependant, elles ont connu une amélioration significative vers l'Allemagne +34,4%. Les exportations vers le Royaume-Uni, la Russie et la Turquie ont, elles, diminué respectivement de 22,7%, 41,3% et 20,1%. Toutefois, les exportations vers les pays du Maghreb ont augmenté de 18,7%, principalement en raison de la hausse des exportations vers la Libye (+22,8%).

Par ailleurs, certains secteurs ont connu une amélioration de leurs exportations, à l’instar du secteur de l'agriculture dont les ventes à l’étranger ont été en hausse de 15,5 % en raison d’une augmentation notable des exportations d'huile d’olive vers l'Espagne. Une évolution similaire est observée pour les industries manufacturières diverses, avec une hausse de 8,6 %, ainsi que les industries mécaniques et électriques, qui enregistrent une évolution positive de 1,6% après deux mois de baisse consécutifs.

Les importations ont enregistré une hausse de 6,3% principalement attribuée à la forte reprise des importations de produits énergétiques, qui ont augmenté de 56,3%. Hors énergie les importations ont connu une baisse de 2,4%.

Les importations de produits alimentaires ont enregistré une baisse de 15,3%, principalement due à la diminution des importations de céréales et de sucre. De même, les importations de matières premières et de demi-produits ont diminué de 9,1%, en raison de la baisse des importations de graines et de fruits oléagineux, ainsi que fils de cuivre.

En revanche, les achats de biens d'équipements sont en hausse pour le deuxième mois consécutif avec une augmentation notable de 15,8% au mois d’avril. Cette hausse s'explique par l’acquisition de machines destinées aux industries minières et des appareils pour le conditionnement de l'air. En outre, les importations de biens de consommation ont légèrement augmenté avec un taux de 1,3%, principalement en raison de l'augmentation des importations de voitures de tourisme.

Les importations ont augmenté de 3,1% en provenance des pays de l'Union européenne, principalement soutenues par les importations en provenance de France (+13 %) et d'Italie (+5%). Toutefois, elles ont diminué de 3,2% avec l'Allemagne. Quant à celles en provenance de l’UMA, elles ont rebondi de 163%, principalement sous l’effet de l'importation de gaz naturel algérien. Celles en provenance des États-Unis ont, elles, chuté de 59%, et celles en provenance de Chine et de Russie ont diminué respectivement de 11,2% et 5,4%.

D'après communiqué