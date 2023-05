Renvoyer les migrants subsahariens arrivés en Tunisie objet d'un accord entre Piantedosi et Feki

Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, effectuait hier, lundi 15 mai 2023, une visite en Tunisie où il a rencontré son homologue Kamel Feki et le président de la République, Kaïs Saïed.

Selon le journal italien La Repubblica, l’accord conclu avec la Tunisie concerne « le renvoi du plus grand nombre de migrants subsahariens arrivés en Tunisie dans leur pays d'origine pour les empêcher d'embarquer pour tenter la traversée vers l'Europe avec notamment une formule de rapatriement volontaire assisté pour ceux qui renoncent à émigrer ».

Les communiqués du ministère de l’Intérieur et de la présidence de la République, mentionnent, pour leur part, la nécessité d’aborder le phénomène de la traite des êtres humains et de la migration clandestine dans le cadre d'une approche intégrée qui tient compte des intérêts et de la sécurité des deux pays.

Il a été convenu que les efforts sécuritaires déployés dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière restent insuffisants et qu’il est nécessaire de les soutenir dans le cadre d’une approche globale à dimension économique et sociale.

Kaïs Saïed a appelé à tenir, dans les plus brefs délais, une réunion de chefs d'État, de gouvernements ou au niveau des ministres de l'Intérieur des pays concernés, y compris ceux d'où proviennent les migrants, afin de convenir de formules de coopération qui éliminent les causes de la migration illégale.

M.B.Z