L’odeur d’un homme, nouveau roman de Fatma Bouvet de la Maisonneuve

La psychiatre franco-tunisienne, Fatma Bouvet de la Maisonneuve, a sorti un nouveau livre : L’odeur d’un homme (éditions Pont 9). Second roman à son actif, l’écrivaine y raconte une parcelle de la vie d’un couple d’amoureux dans une Tunisie post-révolution.

« Les histoires d’amour finissent mal, en général, les révolutions aussi. On se souvient du soulèvement tunisien de 2011, premier du genre au Maghreb, puis des déceptions nées de la victoire électorale des islamistes d’Ennahdha. Douze ans après, la colère couve toujours, en témoigne l’actuelle répression des opposants. Mais en 2011, l’espoir est là, et il va rapprocher Youssef et Inès, que tout séparait depuis l’enfance commune. Au-delà de, ou grâce à la romance, Fatma Bouvet de la Maisonneuve plonge au cœur de la société... », lit-on dans la présentation du livre sur le site de la Fnac.

Une séance de signature est prévue à Tunis le 13 juin à 18 heures à librairie Al Kitab.

Fatma Bouvet de la Maisonneuve est psychiatre et addictologue. Elle est membre du Parlement des écrivaines francophones et chevalier de la Légion d'honneur. Elle a signé plusieurs essais dont : « Une Arabe en France. Une vie au-delà des préjugés », « Enfants et parents en souffrance », et « Les Femmes face à l'alcool, résister et s'en sortir ».

N.J.