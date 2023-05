Rached Ghannouchi condamné à un an de prison : le Front de salut indigné

Le Front de salut national a publié, dans la soirée de lundi 15 mai 2023, un communiqué dénonçant le verdict prononcé contre le leader islamiste Rached Ghannouchi.

L’ancien président de l’Assemblée des représentants du peuple a été condamné à un an de prison par contumace assorti d’une amende de mille dinars pour avoir qualifié les sécuritaires de « Taghout ». Les faits remontent à février 2022. Une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux met en scène Rached Ghannouchi prononçant un éloge funèbre à Tataouine lors de l’enterrement du membre du conseil de la Choura du mouvement et ancien directeur du bureau d’Al Jazeera Mubasher en Tunisie, Farhat Laâbar. Il a, alors, indiqué que le défunt était courageux et ne craignait pas le « Taghout ».

Rappelant que Rached Ghannouchi a refusé de comparaître dans le cadre de cette affaire la considérant « fabriquée et sans fondement », le Front de salut a avancé que la condamnation de Rached Ghannouchi reposait uniquement sur des propos détournés de leur sens ; une preuve de l’incapacité du pouvoir à fournir des preuves et des faits criminels contre le leader du mouvement Ennahdha et les opposants politiques détenus.

Le Front de salut est revenu, également, sur l’arrestation d’un autre membre d’Ennahdha, Sahbi Atig, interpellé le 6 mai à l’aéroport de Tunis Carthage, et l’activiste islamiste Youssef Nouri, embarqué par la police le 17 avril.

Il a indiqué que cette politique de répression était une conséquence directe du putsch et seul moyen pour le pouvoir en place de camoufler son incapacité à gérer les affaires économiques dans un contexte de crise financière et sociale notant que cela pousse le pays à l’instabilité et l’expose au risque de l’effondrement.

Le Front de salut a souligné qu’il était du devoir des forces politiques du pays d’engager un dialogue fédérateur pour élaborer une feuille de route susceptible de sortir le pays de l’ornière et appuyer le renouvellement des institutions de l’État à travers des élections législatives et présidentielle anticipées.

N.J.