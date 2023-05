Chkoundali : le taux de croissance réel est de 1,5%

Le professeur universitaire en sciences économiques, Ridha Chkoundali, a indiqué que les chiffres publiés par l’Institut national de la statistique (INS) relatifs à la croissance économique, à l’emploi et au chômage comportaient des indicateurs aussi bien positifs que négatifs.

Invité le 16 mai 2023 à « Expresso » de Oussema Hakiri sur Express FM, Ridha Chkoundali est revenu sur la hausse de la croissance au sein de certains secteurs destinés à l’export et garantissant des revenus en devise. Il a cité l’exemple du secteur touristique (une croissance de 16%), celui du textile, de l’habillement et du cuir (une croissance de plus de 13%). Il a, aussi, évoqué la baisse du taux de chômage chez les jeunes femmes. Ce dernier est passé de 39,1% au quatrième trimestre de 2022 à 35,3% au premier trimestre de 2023.

« Ceci s’explique par la création d’emplois pour les jeunes femmes… Le taux de chômage chez les diplômés est passé de 24% au quatrième trimestre de 2022 à 23,1% au premier trimestre de 2023… Le déficit commercial est passé de 4,4 milliards de dinars durant le premier trimestre de 2022 à 3,8 milliards de dinars pour la même période de cette année… Les exportations ont enregistré une hausse de 18,8% au niveau des produits électriques et de 17,8% au niveau du textile, de l’habillement et du cuir », a-t-il dit.





D’un autre côté, Ridha Chkoundali a indiqué que le taux de croissance de 2,1% enregistré au premier trimestre de 2023 résultait de la hausse des revenus fiscaux. Le retrait de la contribution des revenus en impôts, selon lui, révèle une baisse de près de 1% du taux de croissance réel enregistré au premier trimestre de 2023 par rapport à 2022. Le taux de croissance réel est de 1,5% et non de 2,1%. Il a estimé que le taux de croissance au premier trimestre de 2023 publié par l’INS était gonflé par les impôts indirects nets de subventions. M. Chkoundali a rappelé que le taux de croissance enregistré en 2020 était de -8,8%, de 4,4% en 2021 et de 2,4% en 2022. Il a expliqué que l’addition des taux de 2022 et de 2021 donnait un total de 6,8% soit moins que -8,8% de 2020. Il a conclu que ceci ne permettait pas un retour vers la situation de 2019.













« Les chiffres du premier trimestre de cette année relatifs à l’emploi démontrent une hausse du chômage. Il est passé de 15,2% à 16,1%... L’agriculture, qui est liée à la sécurité alimentaire, a enregistré une baisse de la croissance économique du secteur de 3,1%... L’industrie agroalimentaire a, également, enregistré une baisse de 8,5%... Autre chose qui nous fait peur : l’extraction des ressources pétrolières et du phosphate a diminué... La production de phosphate a diminué de 9,6%... Le taux de chômage chez les jeunes, de 15 à 24 ans, a progressé de 1,8%... Chez les individus de sexe masculin appartenant à cette catégorie, la hausse du taux de chômage est de 3,7% », a-t-il ajouté.

Ridha Chkoundali a évoqué la baisse de la croissance des importations. Ceci devrait refléter une maîtrise au niveau de ce domaine. Or, les chiffres révèlent une baisse des importations en matières premières et des équipements. Il s’agit des marchandises importées par les entreprises afin de pouvoir produire. M. Chkoundali a indiqué que le déficit commercial de 3,8 milliards de dinars résultait, principalement, des échanges avec la Chine. La quasi-totalité du déficit commercial est liée aux échanges avec ce pays, ainsi que la Russie. Il a conclu que ceci devait dissuader la Tunisie de recourir à un prêt contracté auprès des BRICS.





S.G