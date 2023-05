Kaïs Saïed, Rached Ghannouchi, Chafik Jarraya… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 15 mai 2023.

Kaïs Saïed reçoit Matteo Piantedosi

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce lundi 15 mai 2023, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi. La réunion a été dédiée à l’examen du dossier de la migration irrégulière. Le président de la République a souligné, selon un communiqué de Carthage, que ce phénomène ne peut plus être abordé selon l’unique approche sécuritaire, l'expérience ayant prouvé ses limites. Il a précisé que l'élimination des causes de la migration clandestine est le moyen le plus efficace pour y mettre fin.

Rached Ghannouchi condamné à un an de prison par contumace

L’avocate Monia Bouali a indiqué, lundi 15 mai 2023, dans une déclaration accordée à l’agence Reuters, que le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi a été condamné à un an de prison par contumace, ainsi qu’à verser une amende de mille dinars. Rached Ghannouchi est condamné pour avoir qualifié les sécuritaires de « Taghout ». Les faits remontent à février 2022.

Les prisonniers politiques candidats pour le Prix des droits de l’Homme des Nations unies 2023

Parlementaires, juges, politiciens, et blogueurs placés en détention seront candidats au prix des droits de l’Homme des Nations unies 2023, a annoncé Dalila Ben Mbarek Msaddek lundi 15 mai 2023. Parmi les signataires de cette candidature, figurent l’ancienne vice-présidente de l’Assemblée des représentants du peuple Samira Chaouachi, l’ancien député et membre d’Ennahdha Maher Madhioub et l'ancien diplomate Ahmed Kedidi.

Faycel Jadlaoui : Chafik Jarraya a présenté trois requêtes en conciliation pénale

Faycel Jadlaoui, avocat de l’homme d’affaires Chafik Jarraya, a annoncé, lundi 15 mai 2023, que son client a présenté trois requêtes en conciliation pénale au mois d’avril. Intervenant dans l’émission Expresso sur Express FM, il a affirmé, au micro de Manel Gharbi, que la procédure d’expertise était en cours expliquant que d’ici à la fin du mois de mai, une proposition serait formulée à l’adresse de son client. Celui-ci peut l’accepter ou la rejeter.

Le taux de chômage augmente à 16,1% au premier trimestre 2023

Le taux de chômage s’est établi, au cours du premier trimestre 2023, à 16,1% contre 15,2% au quatrième trimestre de l’année 2022. Le nombre de chômeurs est estimé à 655.800 individus, contre 624.600 individus au quatrième trimestre de l’année 2022, sur un total de population active estimée à près de 4,08 millions d’occupés, selon les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INS).