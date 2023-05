Depuis quand Erdoğan est-il président de la Turquie ?

Recep Tayyip Erdoğan est président de la Turquie depuis 2014.

Il a été le Premier ministre de la Turquie pendant 11 ans avant de devenir président de la République. Erdoğan est né en 1954 à Istanbul, en Turquie, et a commencé sa carrière politique en tant que maire d'Istanbul dans les années 1990. Il a ensuite fondé le parti politique de la Justice et du Développement (AKP) en 2001 et a remporté les élections législatives en 2002, devenant ainsi le Premier ministre de la Turquie.





En 2014, Erdogan a été élu président de la République de Turquie lors de la première élection présidentielle au suffrage universel direct de l'histoire du pays. Depuis lors, il a continué à jouer un rôle important dans la politique turque, en cherchant à renforcer le pouvoir présidentiel et en menant une politique étrangère de plus en plus assertive. Erdogan a été réélu à la majorité absolue en 2018 lors de l'élection présidentielle, remportant 52,6 % des voix.

Il a donc été réélu pour un mandat de cinq ans sans qu'il y ait de second tour de scrutin. Cela a marqué la première fois depuis l'adoption de la constitution de 1961 qu'il n'y a pas eu de second tour lors de l'élection présidentielle turque.





Cependant, la popularité d'Erdoğan a depuis été mise à l'épreuve en raison de la situation économique difficile de la Turquie, de l'inflation croissante et des tensions avec les États-Unis et l'Union européenne. Son gouvernement a également été critiqué pour sa gestion liberticide des droits de l'Homme et de la liberté de la presse.





La Turquie élit depuis le 14 mai 2023, son président de la République. 64 millions d’électeurs se sont déplacés aux bureaux de vote pour décider qui de Recep Tayyip Erdoğan ou Kemal Kiliçdaroglu sera élu Président. A l'issue du premier tour, Recep Tayyip Erdogan a obtenu 49,51% des voix, contre 44,88% pour son adversaire Kemal Kiliçdaroglu. Les deux candidats s'affronteront donc lors d'un second tour le 28 mai 2023.