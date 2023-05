Rached Ghannouchi condamné à un an de prison par contumace

L’avocate Monia Bouali a indiqué, lundi 15 mai 2023, dans une déclaration accordée à l’agence Reuters, que le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi a été condamné à un an de prison par contumace, ainsi qu’à verser une amende de mille dinars.

Rached Ghannouchi est condamné pour avoir qualifié les sécuritaires de « Taghout ». Les faits remontent à février 2022. Une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux met en scène Rached Ghannouchi prononçant un éloge funèbre à Tataouine lors de l’enterrement du membre du conseil de la Choura du mouvement et ancien directeur du bureau d’Al Jazeera Mubasher en Tunisie, Farhat Laâbar. Il a, alors, indiqué que le défunt était courageux et ne craignait pas le « Taghout ».





De son côté, le membre du comité de défense de Ghannouchi, Mokhtar Jemai a indiqué lors de son intervention sur le plateau de Rendez Vous 9 sur la chaîne Attessia, qu’il n’était pas au courant de cette décision de justice et qu’il l’avait apprise à travers les médias, assurant qu’il ne pouvait, ni la confirmer ni l’infirmer.

Ce fût, également, le cas pour le conseiller politique du chef du mouvement, Riadh Chaibi qui a assuré dans une déclaration à Shems Fm que le mouvement n’a pas reçu de notification officielle à ce sujet.

Rappelons que Rached Ghannouchi, a décidé de boycotter toute convocation émanant d'un juge d'instruction.





Rached Ghannouchi a été arrêté suite à une allocution prononcée durant une rencontre ramadanesque tenue le 15 avril 2023 par le Front de salut national. Celle-ci avait été diffusée et relayée sur les réseaux sociaux. Il est accusé de complot contre la sûreté nationale et d'attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d'inciter les gens à s'armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre.









S.H