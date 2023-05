La Haica proroge les licences des chaînes de télévision et de radio privées

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a décidé, lundi 15 mai 2023, de proroger les licences des chaînes de télévision et de radio privées dont les dossiers de renouvellement ne sont pas encore bouclés, pour une durée maximale d'un an à compter de la date de publication de l’actuel communiqué, signé par son président par intérim Salah Esseresi.

Selon le même document, cette décision vise à préserver la continuité des établissements de communication audiovisuelle et de leur travail dans un cadre juridique garantissant le droit du public à des médias pluralistes et diversifiés, ainsi que les droits économiques et sociaux des journalistes et des travailleurs du secteur.

Elle intervient suite aux problématiques constatées par l’instance, lors de l’étude des demandes de renouvellement et relatives à :

la transparence des dossiers financiers, la vérification des sources de financement et leur bonne gestion

le respect des grandes orientations de programmation

le respect du recrutement d’un nombre minimum de journalistes professionnels tunisiens et des ressources humaines nécessaires

Dans l'étude des demandes de renouvellement de licence, l'autorité s'est appuyée sur une méthodologie de suivi, d'audit et d'évaluation des performances de ces établissements durant la première période de leurs agréments.

Au vu de l'avancée des procédures et de la protection des droits acquis, elle appelle toutes les chaînes de télévision et de radio à prendre l'initiative d'accélérer la préparation de leurs dossiers dans les meilleurs délais et de ne pas attendre le dernier délai. Elle les invite également à se conformer à la mise à jour périodique de leurs données et à fournir l'autorité de tous les documents, données et éclaircissements demandés conformément aux dispositions du décret n°116 du 2 novembre 2011.

Le Conseil de la Haica statuera sur chaque dossier de renouvellement dès qu'il sera prêt. Elle avertit que l'absence de réponse, dans le délai imparti, entraînera le non-renouvellement de la licence et la suspension immédiate de la diffusion.

I.N