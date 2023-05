L'OMS a-t-elle classé le célibat comme handicap ?

Imprimer

Une information concernant l'état mental des célibataires a été massivement partagée sur Facebook. Depuis le 17 avril 2023, des internautes ont relayé cette information prétendant que l'incapacité à trouver un partenaire était désormais classée comme un handicap par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Selon cette publication, l'incapacité à entrer dans une relation amoureuse serait considérée comme un véritable handicap psychologique nécessitant le suivi d'un psychiatre ou d'un psychologue.

La publication annonce :« l'incapacité à trouver un partenaire et à entrer dans une relation amoureuse est officiellement classée comme un handicap par l'Organisation mondiale de la santé » .

L'un des internautes affirme : « En 2016, l'Organisation mondiale de la santé a classé ces personnes comme handicapées sur le plan psychologique et elles doivent suivre une réadaptation pour remédier à leur handicap ». Les Tunisiens ont fait circuler cette information entre dérision et surprise, et cela a suscité le débat.

Suite à une vérification effectuée par BN Check, il est apparu que la source de cette information était un article publié par le journal britannique "The Telegraph". Le journal cite des rapports selon lesquels l'OMS considérerait l'incapacité à trouver un partenaire sexuel adéquat ou à concevoir une grossesse après 12 mois ou plus de rapports sexuels réguliers et non protégés comme un handicap. L'article ajoute que « les hommes et les femmes célibataires sans problèmes médicaux seront considérés comme infertiles s'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, mais souhaitent devenir parents, annonce l'Organisation mondiale de la santé... Dans un changement radical de la définition de l'infertilité, l'OMS déclarera qu'elle ne doit plus être considérée comme une simple condition médicale... Jusqu'à présent, la définition de l'OMS de l'infertilité - qu'elle classe comme un handicap - était l'incapacité à concevoir une grossesse après 12 mois ou plus de rapports sexuels réguliers et non protégés ».

Ainsi, l'article datant de 2016 mentionne une potentielle redéfinition de l'infertilité par l'OMS dans le but de créer un droit à la procréation pour tous. Cependant, il s'est avéré que cette décision était totalement fausse. L'OMS a déjà démenti sa volonté de redéfinir l'infertilité, laquelle est considérée comme une maladie du système reproducteur et non comme un handicap.

L'organisation définit l'infertilité comme « une affection du système reproducteur masculin ou féminin caractérisée par l'incapacité à concevoir une grossesse après 12 mois ou plus de rapports sexuels réguliers et non protégés ». Dans la liste des maladies classées par l'OMS, mise à jour en 2018, l'infertilité est répertoriée comme l'une des maladies.

Selon l'organisation, le handicap est un aspect de la condition humaine et fait partie intégrante de l’expérience humaine. Il résulte de l’interaction entre des problèmes de santé tels que la démence, la cécité ou des lésions de la moelle épinière, et toute une série de facteurs environnementaux et personnels. On estime aujourd’hui que 1,3 milliard de personnes – soit 16 % de la population mondiale – sont atteintes d’un handicap important.

Néanmoins, l’organisation n’a jamais considéré l’incapacité de trouver un partenaire comme un handicap, c’est une fausse information sans fondement. La liste des maladies classées par l’organisation ne mentionne en aucun cas le célibat comme un handicap, elle classe plutôt l’infertilité comme une maladie.

R.A