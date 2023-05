Kairouan : un homme brûle son domicile avec sa femme et sa fille à l'intérieur

Ces derniers temps, on constate une recrudescence de la violence au sein des familles et des féminicides, notamment conjugaux. Un nouveau drame est à déplorer quelques jours après celui a emporté une femme de 30 ans, enceinte et mère de quatre enfants, étranglée par son mari.

Cette fois-ci, il s’agit d’un homme de 69 ans de la imeda de Bir Meskine de la délégation de Bouhajla (gouvernorat de Kairouan) qui a versé un produit inflammable et a mis le feu dans la maison alors que sa femme de soixante ans et sa fille de vingt ans étaient endormies. La femme est décédée après une aggravation de son état. Elle n’a jamais porté plainte contre son marin pour violence. La fille a des brûlures au troisième degré, hospitalisée dans le Centre de traumatologie et des grands brûlés à Ben Arous. Elle est dans un état stable.

L’homme s’est rendu aux autorités sécuritaires. Le ministère public a ordonné la garde à vue de l’accusé.

Notons que la famille est composée de huit enfants dont six mariés.

Réagissant à ce drame, le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Séniors a renouvelé, dans un communiqué datant du dimanche 14 mai 2023, son rejet catégorique de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des enfants, appelant à l'application stricte des dispositions de la Loi organique n°2017-58 du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Il a appelé au renforçant de l'effort du réseau national pour contenir la violence croissante à l'égard des femmes, des filles et des enfants. Il a appelé, aussi, à redoubler les efforts participatifs et collectifs déployés par les institutions étatiques, des composantes de la société civile et du secteur des médias pour contenir la propagation de la culture de la violence et s'attaquer à ses causes ainsi qu’à ses répercussions de manière stratégique et globale.

Le ministère a également indiqué qu'il est en train de formuler de nouveaux mécanismes de travail et d'intervention.

I.N