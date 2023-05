Faycel Jadlaoui : Chafik Jarraya a présenté trois requêtes en conciliation pénale

Faycel Jadlaoui, avocat de l’homme d’affaires Chafik Jarraya, a annoncé, lundi 15 mai 2023, que son client a présenté trois requêtes en conciliation pénale au mois d’avril.

Intervenant dans l’émission Expresso sur Express FM, il a affirmé, au micro de Manel Gharbi, que la procédure d’expertise était en cours expliquant que d’ici à la fin du mois de mai, une proposition serait formulée à l’adresse de son client. Celui-ci peut l’accepter ou la rejeter.

Me Jadlaoui a indiqué que les requêtes en conciliation étaient en lien avec l’affaire des appartements vendus par l’agence immobilière dont Chafik Jarraya était gérant. Il a signalé, dans ce sens, quelques entraves à la procédure tant du côté de la commission de conciliation pénale que du côté des tribunaux et établissements bancaires et financiers.

Chafik Jarraya a, rappelons-le, été arrêté en 2017 dans le cadre des investigations sur des manifestations de Tataouine et d’autres impliquant la sûreté de l’État. Il a, également, été condamné pour des faits de corruption financière, falsification, faux, et usage de faux dans des contrats de vente immobilière.

N.J