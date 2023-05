City Cars- Kia lance le nouveau Niro Hybride

CITY CARS, KIA poursuit sa stratégie de diversification de la gamme de véhicules vendus en Tunisie, revenant notamment avec l'introduction du nouveau Kia Niro hybride.

Le Kia Niro, est un modèle qui occupe une place majeure dans la stratégie du constructeur sud-coréen dédiée aux produits hybrides et électriques. Son design séduisant, sa remarquable polyvalence, ses faibles émissions CO2 et ses coûts d’utilisation réduits en font une offre attractive pour les clients, tant particuliers que professionnels.

La deuxième génération du Niro a déjà décroché de nombreuses distinctions, dont un Volant d’or dans la catégorie des « SUV compacts » et la première place de l’étude 2022 de J.D. Power sur l’expérience client dans la catégorie des modèles de marques généralistes.

Le SUV compact, Kia Niro a été totalement repensé afin de répondre aux besoins complexes et variés des automobilistes d’aujourd’hui, particulièrement soucieux de leur environnement. Forte de ses motorisations de pointe, de ses matériaux intérieurs durables et de ses exceptionnelles performances de sécurité, cette nouvelle mouture saura dépasser les attentes des clients. Le nouveau Niro constitue un modèle phare de la gamme en pleine expansion des véhicules écoresponsables de Kia,

Le segment des SUV compacts est l’un des plus concurrentiels, avec une offre pléthorique de modèles relativement comparables. Le nouveau Kia Niro apporte un réel vent de fraîcheur sur le marché des SUV traditionnels, et se distingue clairement de ses concurrents à bien des égards. Alliant forme et fonction à la perfection, le nouveau Niro se veut un véhicule à la fois sûr et familial dont des atouts indéniables sur le plan économique et environnemental qui inciteront un grand nombre de clients à franchir le premier pas vers l’électrification.

Design expressif et présence affirmée sur route

Le nouveau Kia Niro se distingue par un design racé et dynamique, directement inspiré de la célèbre philosophie de design de la marque baptisée « Opposites United » (L’alliance des contraires), et plus particulièrement de son pilier « Joy for Reason » (La joie pour la raison d’être). Si le style puise son inspiration dans la nature, le choix des coloris, des matériaux et des finitions traduit quant à lui un parfait équilibre entre l’approche écoresponsable de Kia en matière de mobilité et une vision du véhicule de tourisme résolument tournée vers l’avenir.

À l’avant, le nouveau Niro adopte la dernière déclinaison de la face avant « Tiger Face », (Tête de tigre) emblématique des modèles Kia. Plus large que sa devancière, elle s’étend désormais depuis le capot moteur jusqu’à la partie inférieure des ailes avant. L'imposant bouclier se distingue par son design à double niveau avec des carénages (supérieur et inférieur) qui se répondent visuellement pour conférer une unité de style à la face avant. Les feux de jour « Heartbeat » aux lignes anguleuses viennent accentuer le look très contemporain du Niro, tandis que le sabot de protection et la moulure inférieure du bouclier contribuent à mettre en avant son caractère robuste.

Affichant une longueur de 4 420 mm (+ 65 mm), une largeur de 1 825 mm (+ 25 mm) et une hauteur maximale de 1560 mm, le nouveau Niro est un véhicule entièrement repensé qui repose désormais sur la plateforme « K » de troisième génération de Kia. Son empattement de 2 720 mm (+ 20 mm) et ses dimensions intérieures optimisées garantissent à ses occupants une habitabilité et une capacité de chargement de tout premier ordre.

Habitacle dernier cri axé sur le conducteur pour le nouveau Kia Niro

Tout en témoignant des qualités environnementales du Niro. La planche de bord et les commandes du conducteur affichent un design extrêmement sobre et fluide garant d’une expérience d’utilisation intuitive et sans distractions. Cet SUV compact, reçoit une nouvelle gamme de technologies de sécurité dernier cri, lui garantissant un niveau de protection optimal.

Le Niro de deuxième génération combine des systèmes de sécurité et d'aide à la conduite évolués destinés à éviter les dangers sur la route et à offrir une totale tranquillité d’esprit à tous les occupants à savoir, système de contrôle de trajectoire (ESC), assistance au démarrage en côte (HAC), système de freinage multi-collision (MCB), système anticollision avec détection d'angles morts (BCA), aide au maintien dans la file (LKA), système de freinage d'urgence autonome (FCA), assistance active aux embouteillages (LFA) et contrôle de pression des pneus. Ce sont des nombreux systèmes de sécurité, qui interagissent pour garantir au conducteur une confiance et une commodité accrues.

Infotainment, confort, équipements fonctionnels et technologie intelligente

Coté confort et technologie, le nouveau Niro présente divers éléments visuels et matériels sophistiqués créant un espace plus raffiné, la surface supérieure de la planche de bord reçoit un revêtement haute qualité avec une lumière d’ambiance, une climatisation automatique Bi-zone avec diffuseur d’air aux places arrières, un volant cuir multifonctions, un écran tactile Multimédia 8’’ multi-connexion Bluetooth, permettant de connecter deux appareils mobiles simultanément, ainsi que les fonctions Apple CarPlay™ et Android Auto, un chargeur de téléphone par induction, le bouton start & stop, un Ordinateur de bord supervision 4.2" TFT LCD, une caméra de recul plus un radar de stationnement arrière, le lève-vitre avant séquentiel et anti- pincement.

Motorisation et rendement énergétique

Le Niro hybride est doté de l’exceptionnel moteur essence Smart Stream GDI 1,6 litre de Kia associé à sa transmission automatique 6 rapports à double embrayage (DCT6).

Le bloc moteur quatre cylindres développe une puissance maximale combinée de 141 ch Din lorsqu’il est associé au moteur électrique synchrone à aimant permanent de 32 kW (43,5 ch) couplé à une batterie lithium-ion polymère de 1,56 kWh.

Le Kia Niro a été conçu comme un modèle hybride, il tirera donc ses exceptionnels niveaux d'émissions et de consommation, puisqu’il ne consomme que 4.0 L / 100 km.

Prix et Finitions

Le Kia Niro disponible en 2 niveaux de finition : SX et EX

La finition EX offre une dotation d’équipements riche : 6 airbags, des feux de jour LED «Heartbeat», l’accès mains libres et démarrage sans clé, des jantes aluminium 18 pouces, un volant et levier de vitesse cuir, le régulateur et limiteur de vitesse, une climatisation automatique bi-zone, un tableau de bord 100% digital, un écran tactile multimédia 8 pouces compatible Android Auto et Apple Carplay avec caméra de recul ainsi que le Bluetooth intégrant la reconnaissance vocale.

De son côté, la finition SX, dispose, en sus, d’un système d’anticollision avec détection d’angles morts (BCA), d’un sélecteur de rapports rotatif électrique, de pédaliers en aluminium, d’une sellerie cuir artificiel, d’un toit ouvrant, de rétroviseurs extérieurs chauffants, ainsi que d’un éclairage intérieur à LED et de barres de toit.

La finition Niro Hybride EX est proposée à partir de 139 980 DT et la finition Niro Hybride SX au prix de 149 980 DT.

Le Niro Hybride bénéficie de la garantie constructeur de 5 ans ou 100.000 Km.

Les personnes intéressées peuvent trouver plus d’informations sur le site www.kia.tn ou par téléphone en appelant le 36 406 200.

