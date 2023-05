Lassad Yakoubi : nous n’avons d’autre choix que de parvenir à un accord

Le secrétaire général de la Fédération générale de l’Enseignement secondaire, Lassad Yakoubi, est revenu, lundi 15 mai 2023, sur les négociations entre le syndicat et le ministère de l’Éducation et le maintien de la rétention des notes ; mesure que les parties syndicales ont décidé la semaine dernière pour faire pression sur le gouvernement.

Invité de Hatem Ben Amara dans la matinale de Jawhara FM, le syndicaliste a affirmé que les parties syndicales et le gouvernement finiraient par trouver une solution à la crise notant que la responsabilité incombe à tous qu’il s’agisse d’échec ou de réussite. « Nous n’avons pas droit à l’erreur que ce soit de notre côté ou de celui du gouvernement, compte tenu des délais », a-t-il déclaré.

Soulignant que les deux parties n’ont d’autre choix que de trouver une solution qui satisferait tout le monde, Lassad Yakoubi a avancé que les parties sociales étaient conscientes de la crise financière et souhaiteraient plutôt discuter stratégie et parvenir à un accord qui puisse améliorer la situation des enseignants sur le moyen et le long terme.

Il a ajouté qu’une réunion pourrait avoir lieu prochainement ; avant la prochaine réunion de l’instance administrative, précisant que le ministre de l’Éducation a manifesté sa volonté de négocier. Le syndicaliste a dénoncé, dans ce sens, la nonchalance de l’ancien ministre de l’Éducation, Fathi Sellaouti – limogé par le président de la République en janvier 2023 – notant que celui-ci avait fait perdre aux parties sociales et au gouvernement un temps précieux.

Au sujet de la rétention des notes, il a rappelé que les élèves et les parents pourraient consulter leurs notes auprès des professeurs.

N.J.