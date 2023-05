Les députés rattrapés par leurs mensonges

L’assemblée des représentants du peuple (ARP) est bien installée. Malgré le taux de participation aux législatives n’ayant pas dépassé les 11%, le Parlement est bien parti dans la prise de ses fonctions. Règlement intérieur adopté, commissions formées et blocs parlementaires créés, et ce bien que le président de la République ait annoncé qu’ils font désormais partie du passé...







Les blocs parlementaires ont un rôle clé dans le fonctionnement du Parlement, notamment, pour l’équilibre des forces politiques et l’élaboration des stratégies pour la prise de décisions en ce qui concerne le vote, et l’adoption des projets de lois.

A peine quelques jours après la proclamation des résultats des législatives, les principaux vainqueurs aux élections ont déjà commencé les pronostics. Chacun y allait du sien en prétendant avoir réuni un bloc parlementaire énorme, essayant de faire prévaloir son poids sur la scène politique et sa capacité à fédérer et à réunir le plus grand nombre de députés.





C’est dans cette optique que le porte-parole du mouvement du 25-Juillet, Mahmoud Ben Mabrouk, ait déclaré que leur bloc parlementaire comptait déjà 54 députés. Lors d’une intervention médiatique, il a affirmé qu'ils se sont également alliés avec le bloc « Pour que le peuple triomphe » ainsi qu'avec un certain nombre d'indépendants, ce qui porte le nombre de députés de 35 à 54. Ben Mabrouk a ajouté qu'ils n'ont pas de relation directe avec le président de la République, Kaïs Saïed, mais qu'ils représentent son appui politique.

Zouhair Hamdi, membre de l’initiative « Pour que le peuple triomphe » assure que l’initiative a formé un bloc parlementaire de 42 députés et engagé des concertations avec seize autres.

Il a, même mis en garde contre les pressions exercées sur les nouveaux députés pour les dissuader de rejoindre l’initiative. Il a appelé le ministère public à intervenir et les médias à « démasquer les lobbies qui sont à l’origine de ces pratiques ». Et d’ajouter que « Pour que le peuple triomphe » a commencé à former un bloc parlementaire « influent », précisant que l’initiative examinera, lors de ses concertations avec ses partisans, la composition de la prochaine assemblée (présidence, commissions et bureau du parlement).

Selon lui, le bloc parlementaire de l’initiative « pour la victoire du peuple » défendra les choix du peuple, les catégories démunies et les régions marginalisées. L’initiative œuvrera, également, à proposer et appuyer les réformes politiques, économiques et sociales auxquelles aspirent les Tunisiens, a-t-il assuré.





D'un autre côté, le parti Achaâb, dirigé par Zouheir Maghzaoui, cherche à former un groupe parlementaire qui comprendrait les 31 sièges déjà gagnés par le parti lors des premiers et seconds tours des élections, ainsi que quatorze autres candidats gagnants avec qui le parti est en négociation actuellement. L'objectif est d'atteindre un nombre total de 45 députés qui défendront les intérêts du parti Achaâb au sein du prochain parlement. De cette manière, le parti aurait un poids important et pourrait faire valoir ses idées et programmes politiques, notamment en matière d'économie et de questions sociales, qui constituent sa priorité absolue, selon les propos de Zouheir Maghzaoui lors d'une conférence de presse récente.





Tous ces politiciens ayant remporté quelques sièges au Parlement, avaient des grandes ambitions et visaient bien haut, mais la réalité a été toute autre et le plus grand bloc parlementaire ne comptait que 25 députés.

A l’issue de la plénière tenue à la date du 11 mai 2023, six bloc parlementaires ont été formés:

- Bloc « La ligne nationale souveraine », formé par quinze députés et présidé par Youssef Tarchoune élu de Ghar El Melh – Al Alia – Ras Jebel. Plus petit bloc parlementaire au sein de cette assemblée.

- Bloc « national indépendant », formé par 21 députés et présidé par Imed Ouled Jebril élu de Bou Merdes – Souassi.

- Bloc « Les libres », formé par 19 députés et présidé par Saber Masmoudi élu de Sfax Ouest.

- Bloc « Sécurité et travail », formé par vingt députés et présidé par Fakhri Abdelkhalak élu de Mhamdia.

- Bloc « Pour que le peuple triomphe », formé par quinze députés et présidé par Ali Zaghdoudi élu de Ben Guerdane.

- Bloc « Voix de la République », formé par 25 députés et présidé par Amel Meddeb élue de La Médina – Bab Souika. Il s'agit du plus grand bloc parlmentaire et du seul présidé par une femme au sein de cette assemblée. C'est également le bloc du parti du même nom présidé par Ali Hafsi.

Sachant que seulement 154 des 161 circonscriptions sont représentées au sein de l’ARP, on conclut donc que 39 élus ont choisi de n'appartenir à aucun bloc parlementaire.





Les jeux sont donc faits et les blocs étant formés, la question qui se pose étant de savoir l’intérêt de leur formation en l’absence d’une opposition dans son sens conventionnelle. C’est dire que le président de la République a, précédemment, déclaré que les blocs parlementaires faisait partie du passé, sauf que sa déclaration se trouve en contradiction avec les dispositions de sa propre constitution interdisant le tourisme parlementaire. Cette mesure sous-entend bien évidemment la présence de blocs parlementaires.

La solution trouvée pour ne pas enfreindre la constitution, tout en respectant la volonté du chef de l’Etat a été, donc, de supprimer la notion de l’opposition. Cette situation viderait les blocs parlemetaires de tout leur sens et leur existence ne serai que de façade.





Sarra HLAOUI