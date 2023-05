L'histoire de Djerba

Djerba est une île tunisienne située au sud-est du pays, dans le golfe de Gabès. L'histoire de Djerba remonte à plus de 2.500 ans et est marquée par l'influence de différentes cultures et civilisations qui se sont succédé sur l'île.

Les premiers habitants de Djerba étaient les Berbères, qui ont fondé des villages sur l'île dès le VIe siècle avant J.-C. Ils ont ensuite été suivis par les Phéniciens, qui ont fondé la ville de Meninx (actuelle Houmt Souk) au Ve siècle avant J.-C. Les Phéniciens ont également introduit la culture de l'olivier sur l'île.

Au IIIe siècle avant J.-C., Djerba est conquise par les Romains, qui y établissent une colonie. L'île est alors un centre de production d'huile d'olive et de céréales. Au Ve siècle, les Vandales, un peuple germanique, envahissent l'île et y restent jusqu'à l'arrivée des Arabes en 647.

Les Arabes ont fondé la ville de Houmt Souk et ont introduit l'islam sur l'île. Djerba devient alors un important centre de commerce et de pèlerinage, avec la construction de la mosquée Fadhloun et la tombe de Rabbi Meïr, un célèbre rabbin juif.

Au XVe siècle, Djerba est conquise par les Espagnols, qui y établissent une forteresse à Borj El Kebir. Ils sont ensuite chassés par les Ottomans en 1560 lors de la bataille de Djerba. L'île devient alors une base navale ottomane et un centre de production de sel.

Au XIXe siècle, Djerba est sous l'influence du Bey de Tunis, qui y établit un gouverneur. L'île est alors un important centre de production de dattes et de tapis.

Aujourd'hui, Djerba est une destination touristique populaire, connue pour ses plages, ses sites historiques et sa culture. L'île a également été le théâtre d'un attentat terroriste en 2002 contre une synagogue à El Ghriba, qui a fait 21 morts.