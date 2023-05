Météo - Tunisie : des orages attendus durant le week-end

Imprimer





L'Institut national de la météorologie (INM) a indiqué que des pluies sont attendues, le samedi 13 mai 2023, au nord et à l'ouest du pays. L'INM a, aussi, évoqué la possibilité de chutes de grêle. Dans une publication Facebook de la même date, l'institut a expliqué que les averses seront accompagnées de vents dans les zones côtières et au sud de tourbillons de sable.

Les températures varieront entre 19 et 27 degrés au nord et au centre et entre 29 et 38 degrés au sud. Elles atteindront les 41 degrés au niveau d'El Borma et de Borj El khadra.





Pour ce qui est du dimanche 14 mai 2023, l’INM a annoncé que des nuages se dessineront dans le ciel à partir de l’après-midi et sur l’intégralité du territoire. Ces nuages apparaîtront au sud-ouest, puis au centre et au nord. Ils seront accompagnés de fortes pluies, notamment à l’ouest du pays et au nord. L’INM envisage des pluies atteignant, en général, vingt à quarante millimètres et pouvant atteindre au dans certaines zones 70 millimètres. Des chutes de grêle sont, également, envisagées.

L’INM a expliqué que les vents forts continueront à souffler le dimanche 14 mai 2023 au sud du pays provoquant une baisse de la visibilité. Les inteméries se poursuivront lundi.

S.G