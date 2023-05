Kaïs Saïed, Syrie, justice… Les 5 infos de la journée

Il est 23 heures passées, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 8 mai 2023.

Kaïs Saïed : la Tunisie n’est pas une pièce à vendre ou à louer !

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu lundi 8 mai 2023, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden au Palais de Carthage. Le président de la République a indiqué : « les rencontres s’enchaînent aujourd’hui en ce qui concerne la justice et la nécessité d’appliquer la loi à tous, peu importe leur position. Nous savons que nous faisons face à de grands défis, mais je reste convaincu que nous allons les relever et nous ne tournerons pas le dos à notre engagement envers le peuple. Nous voulons traverser ensemble notre chemin, sans aucune ingérence étrangère. Notre souveraineté n’est pas à prendre à la légère et la Tunisie n’est pas une pièce à vendre ou à louer. Nous voulons nous frayer un nouveau chemin dans l’histoire.

Kaïs Saïed : personne n'acquiert une immunité en se jetant dans les bras de l’étranger

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 8 mai 2023, la ministre de la Justice Leila Jaffel au palais de Carthage pour discuter du service judiciaire, notamment, en ce qui concerne la corruption et les affaires des chèques sans provisions. Lors de cette rencontre, le président de la République a indiqué : « la Tunisie passe par une période délicate de son histoire, si ce n’est la plus délicate. Je souligne encore une fois le rôle de la justice pour faire face à tous les défis, notamment, en rapport avec la corruption. Je reçois des dizaines de dossiers en rapport avec la corruption au quotidien. Il est nécessaire de protéger les informateurs, s’ils ont raison bien évidemment et s’il ne s’agit pas de règlement de comptes entre des parties au sein de l’Etat.

Saïed au président du CSM : les procédures n’ont pas été mises en place pour consacrer l’impunité

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, lundi 8 mai 2023, le président du Conseil supérieur provisoire de la magistrature (CSM), Moncef Kchaou. Selon un communiqué de la présidence, la réunion a notamment porté sur le rôle assigné aux juges « à ce stade de l'histoire de la Tunisie dans la lutte contre la corruption et la poursuite des corrompus ». Le chef de l’Etat a ainsi souligné que « les procédures ont été mises en place afin de garantir des procès équitables et non pas pour consacrer l’impunité ». Kaïs Saïed a indiqué qu’il était inacceptable que plusieurs affaires restent pendantes durant des années sans verdict définitif. Il a de ce fait critiqué la lenteur du temps judiciaire, notamment les expertises qui mettent des années à être préparées.

Classement mondial WTA : Ons Jabeur à la septième place

La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur s’est classée septième au classement mondial WTA, actualisé lundi 8 mai 2023. Elle perd trois places par rapport à son ancien classement. Au premier rang a trôné la Polonaise Iga Świątek, suivie de la Biélorusse Aryna Sabalenka au deuxième rang puis l’Américaine Jessica Pegula au troisième rang. La Française Carolina Garcia se positionne au quatrième rang, suivie de l’Américaine Coco Gauff au cinquième rang puis la Kazakhe Elena Rybakina au sixième rang. Notons que la championne tunisienne avait déclaré forfait pour plusieurs tournois cette année.

La Syrie retrouve sa place dans la Ligue arabe

Après une décennie d’absence, la Syrie a retrouvé son siège à la Ligue arabe, et ce après l'adoption de la résolution lors d'une réunion à huis clos des ministres des Affaires étrangères arabes, dimanche 7 mais 2023. Dans une déclaration accordée à la chaîne « Sky News », le porte-parole du secrétaire général de la Ligue arabe, Jamal Rushdi, a indiqué que la Ligue avait adopté une décision pour le retour de la Syrie à son siège : « la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes avait approuvé le retour de la Syrie à son siège à la Ligue arabe, l’adoption de cette décision est un grand pas politiquement symbolique, c’est le début d'un chemin ».