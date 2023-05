En larmes, Meriem Debbagh revient sur son arrestation

L'Instagrameuse, Meriem Debbagh a publié une vidéo sur son compte Instagram, dans la soirée du lundi 8 mai 2023, pour revenir sur les circonstances de son arrestation et remercier tous ceux qui l’ont soutenue durant cette épreuve.



La jeune femme a indiqué qu’elle s’est rendue à l’aéroport Tunis-Carthage, sauf qu’elle a été interpellée par la police des frontières. Elle a précisé qu’elle a été conduite au tribunal où on lui a signifié qu’elle devait revenir à l’aéroport et qu’elle allait être arrêtée pour une affaire de chèques impayés. « Je n’étais pas au courant de cette affaire. L’incident remonte à l'année dernière. Et les chèques ont été déjà payés. Je détiens mes attestations de paiement, sauf qu’il s’avère que le dossier a été soumis à la justice entre-temps. Ainsi, je me suis retrouvée en garde à vue pour une affaire dont je ne suis pas coupable ».



Meriem Debbagh s’est effondrée et a fondu en larmes, assurant que l’expérience de la prison était effroyable.



L’instagrameuse sulfureuse a été arrêtée, dimanche 7 mai 2023, à l’aéroport Tunis-Carthage, alors qu’elle s’apprêtait à quitter le territoire tunisien. Elle était condamnée par contumace dans des affaires de chèques sans provisions. Ces peines iraient jusqu'à dix ans de prison. Elle a dû faire opposition à ses jugements pour être libérée cette après-midi.









S.H