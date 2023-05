Kaïs Saïed : la Tunisie n’est pas une pièce à vendre ou à louer !

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu lundi 8 mai 2023, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden au Palais de Carthage.



Le président de la République a indiqué : « les rencontres s’enchaînent aujourd’hui en ce qui concerne la justice et la nécessité d’appliquer la loi à tous, peu importe leur position. Nous savons que nous faisons face à de grands défis, mais je reste convaincu que nous allons les relever et nous ne tournerons pas le dos à notre engagement envers le peuple. Nous voulons traverser ensemble notre chemin, sans aucune ingérence étrangère. Notre souveraineté n’est pas à prendre à la légère et la Tunisie n’est pas une pièce à vendre ou à louer. Nous voulons nous frayer un nouveau chemin dans l’histoire. Celui qui pense pouvoir nous tracer notre chemin se trompe. Nous voulons tracer un nouveau chemin loin des mines et des explosifs posés par ces gens-là, parce que la paix sociale n’a pas de prix. La route pavée par ces gens-là n’en est pas une, et ne constitue pas un chemin ».



Le président de la République a ajouté : «Tous les responsables au sein de l’État doivent se conformer à la loi et au devoir de réserve. Certains doivent arrêter de jouer sur plusieurs tableaux. Ce genre de dépassements ne sera pas admis et chacun doit en assumer les conséquences, notamment, ceux qui veulent s’opposer à ce processus. Nous nous référons à la loi et nous œuvrons à répondre aux revendications du peuple selon sa volonté. Nous sommes là pour servir l’État tunisien et les plus démunis. Celui qui pense agir contrairement à la volonté du peuple n’aura pas sa place au sein de l’État ».







S.H