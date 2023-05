Kaïs Saïed : personne n'acquiert une immunité en se jetant dans les bras de l’étranger

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 8 mai 2023, la ministre de la Justice Leila Jaffel au palais de Carthage pour discuter du service judiciaire, notamment, en ce qui concerne la corruption et les affaires des chèques sans provisions.



Lors de cette rencontre, le président de la République a indiqué : « la Tunisie passe par une période délicate de son histoire, si ce n’est la plus délicate. Je souligne encore une fois le rôle de la justice pour faire face à tous les défis, notamment, en rapport avec la corruption. Je reçois des dizaines de dossiers en rapport avec la corruption au quotidien. Il est nécessaire de protéger les informateurs, s’ils ont raison bien évidemment et s’il ne s’agit pas de règlement de comptes entre des parties au sein de l’Etat. Toutefois, plusieurs éléments indiquent que les informateurs payent le prix fort pour avoir dénoncé certaines personnes qui se croient au-dessus de la loi. Ainsi, il faut rendre justice à tout le monde conformément aux dispositions de la loi. L’État ne peut être sur le bon chemin sans mettre un terme à ces réseaux qui agissent à l’intérieur des appareils de l’État, et le droit de chacun doit être rétabli dans le cadre de la loi ».





D’autre part, le président de la République a abordé la question des chèques sans provisions rappelant qu’il avait appelé à l’élaboration d’un projet de loi permettant de mettre un terme à ces situations. « Même les personnes touchées par cette situation peuvent trouver leur compte… Il ne sert à rien d'incarcérer les contrevenants pendant des années ».



Le président de la République a ajouté : « je rappelle encore une fois l’importance du service judiciaire. J’en ai déjà parlé avec le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut barrer la route à ces réseaux de corruption, malgré les tentatives désespérées de plusieurs de détruire le pays et la société. Cette situation ne peut continuer ainsi. Je sais qu’il y a des juges intègres et qui doivent assumer leur responsabilité. On ne peut pas continuer avec ceux qui se croient au-dessus de la loi. Personne ne l’est et personne n'acquiert une immunité en se jetant dans les bras de l’étranger ».











S.H