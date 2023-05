Photos des festivités à la Ghriba

Des milliers de juifs se retrouvent à Djerba pour effectuer le pèlerinage de la Ghriba. Le coup d’envoi des rites a été donné, lundi 8 mai 2023.

En plus de l’aspect spirituel, cet évènement annuel est le théâtre de festivités où Tunisiens et étrangers de toutes confessions se retrouvent pour chanter et danser et pour se régaler des spécialités culinaires judéo-tunisiennes.

Pour le début des festivités, les participants ont entonné l’hymne national tunisien dans une belle ambiance.

Les visiteurs ont effectué les rites du pèlerinage et se sont rendu, par la suite, à la seconde partie de la Synagogue de la Ghriba. Le bâtiment est appelé Oukala. Il est destiné à accueillir les pèlerins durant cet événement.

Le bâtiment comporte une grande cour dans laquelle les visiteurs se regroupent. Une troupe musicale est déployée durant les festivités. Des draps sur lesquels sont cousus les noms de famille des visiteurs sont accrochés de partout.

Plusieurs stands vendant jouets, collations et petits gâteaux sont mis en place sur les abords de la cour. Les pèlerins se réunissent pour chanter et danser, mais aussi dans le cadre d'une vente aux enchères visant à collecter des dons au profit de la synagogue.

Sofiene Ghoubantini