Une série de mesures en faveur des enfants qui ont tourné un clip avec des armes

La ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a reçu, lundi 8 mai 2023, les enfants mineurs, qui ont incarné des scènes de danse dans une vidéo qui a créé une polémique sur les réseaux sociaux.

La ministre, précise un communiqué du département, s'est entretenue avec les enfants, tout en prenant connaissance de leurs intérêts, et aspirations et décidé de leur permettre de bénéficier d'abonnements annuels gratuits aux différents cours de formation organisés par le Centre national de l'informatique pour l'enfant.

Elle a également décidé de permettre à ceux qui souhaitent s'inscrire gratuitement au Conservatoire national supérieur de musique de les aider à développer leurs talents musicaux et artistiques.

Amel Belhaj Moussa a, en outre, autorisé l'organisation de tables rondes interactives hebdomadaires, à partir de juin prochain, avec les enfants et les adolescents, qui se tiendraient dans toutes les institutions de l'enfance, et qui seront axées sur les intérêts et les priorités des enfants selon leur choix.

Un groupe d'enfants a publié, le 2 mai, un clip de rap qui a été fortement été critiqué. La vidéo comportait dans sa quasi-totalité des images de neuf mineurs tenant chacun une arme blanche à la main.

La vidéo a suscité l’indignation des internautes qui ont été nombreux à condamner ce clip « choquant » et « scandaleux ». La sous-direction de protection sociale relevant de la police judiciaire a été chargée d'enquêter sur l'affaire.

