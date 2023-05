Peugeot offre un lifting à son SUV 2008

Best-seller sur le marché des SUV du segment B depuis plus de trois ans, le Peugeot 2008 franchit aujourd’hui une nouvelle étape en matière de design, de technologie et d’électrification.

Il dispose de :

Plus d’allure avec son caractère élégant et son design affirmé de SUV,

Plus d’émotion au volant avec son incomparable i-cockpit® 3D enrichit d’un écran central dix pouces haute définition et son excellent toucher de route,

Plus d’excellence avec l’efficience de sa nouvelle motorisation électrique proposant jusqu’à 406 km d’autonomie (cycle mixte WLTP) et de ses nouvelles technologies embarquées.

Le véhicule a droit à un restylage de mi-carrière. Il reçoit des faces avant inédites, qui accueillent le nouvel emblème Peugeot, plus larges, elles intègrent un motif latéral spécifique venant se connecter aux projecteurs et ainsi renforcer la verticalité et la posture puissante du véhicule.

Le nouveau 2008 adopte la nouvelle signature lumineuse identitaire Peugeot. Celle-ci se caractérise par trois griffes lumineuses verticales qui, sur le nouveau 2008, sont intégrées dans les inserts noir brillant du bouclier. L’ensemble souligne la forte personnalité du 2008 et son design robuste de SUV. Toutes les versions bénéficient de cette nouvelle signature lumineuse.

Les nouveaux feux arrière à LED dont bénéficient toutes les versions du nouveau 2008 réinterprètent les emblématiques trois griffes qui signent la face arrière d’une Peugeot. Elles sont ici constituées de trois doubles lamelles horizontales superposées, fines et élégantes, qui contribuent à élargir visuellement la posture de la voiture. Les feux de recul et les clignotants sont également à LED.

Le nouveau 2008 est disponible en six couleurs de carrosserie (Gris Selenium, Gris Artense, Blanc Okenite, Noir Perla Nera, Rouge Elixir et Bleu Vertigo).

Élément clé de l’habitacle, le Peugeot i-Cockpit® fait partie des marqueurs forts des modèles de la marque.

Situé idéalement à hauteur des yeux, juste au-dessus du volant, le combiné d’instruments du nouveau 2008 est digital sur les versions AllurE et GT. Sa dalle numérique de dix pouces reçoit un nouveau design et, sur les versions GT, un affichage en 3D. La couleur de l’affichage, la hiérarchie et la disposition des informations sont entièrement paramétrables en fonction des préférences du conducteur. En version Active, le 2008 conserve son combiné d’instruments analogique.

Tous les 2008 reçoivent désormais en série un écran central tactile de dix pouces (contre sept pouces auparavant sur les deux premières finitions). Il permet de commander les fonctions radio et téléphone (version Active) ou la dernière génération des systèmes d’info-divertissement Peugeot i-Connect® et Peugeot i-Connect® Advanced. Sur les versions Allure et GT, l’écran central est de technologie HD. Sous l’écran central, les touches piano sont conservées pour permettre un accès rapide aux fonctions clés.

Caractéristique du Peugeot i-Cockpit®, le volant compact décuple le plaisir de conduire en offrant une agilité et une précision de mouvement uniques. Le volant intègre le nouveau blason en son centre et, le cas échéant, le nouveau badge GT sur la partie inférieure de sa jante. Il regroupe les commandes du système multimédia (sources audio, téléphone) ainsi que le volume et la commande vocale.

Les nouveaux 2008 équipés de la transmission manuelle à six rapports reçoivent un pommeau de levier de boîte de vitesses inédit, pour plus d’ergonomie. Les nouveaux 2008 dotés d’une transmission automatique conservent le nouveau sélecteur élégant, pratique et discret, introduit au printemps 2022.

Le véhicule est équipé de la motricité renforcée avec le Grip Control, qui permet l’accès aux trois modes de conduite : sable, boue, neige. Selon les pays, cette offre grip control est associé aux pneumatiques toutes saisons ‘3PMSF’.

À la pointe de la modernité, le nouveau 2008 entend faire de ses motorisations électrifiées efficientes et de sa connectivité de dernière génération des atouts-clés pour séduire de nouveaux clients.

Pionnier des SUV 100% électriques du segment B, le E-2008 reçoit la nouvelle motorisation déjà adoptée par les E-208 et E-308. La puissance maximale progresse de 15%, passant de cent kW/136 ch à 115 kW/156 ch, tandis que la batterie passe de cinquante kWh à 54 kWh. Un important travail effectué sur l’efficience permet de concilier l’augmentation des performances avec une progression de l’autonomie, qui atteint jusqu’à 406 km contre 345 km auparavant (cycle mixte WLTP).

Deux types de chargeurs embarqués sont disponibles sur le nouveau Peugeot E-2008, répondant à tous les usages et toutes les solutions de recharge : de série, un chargeur monophasé de 7,4 kW et, en option, un chargeur triphasé de onze kW.

Les temps de recharge de 20% à 80% estimatifs sont de trente mn depuis une borne publique (cent kW), de 4h40 depuis une Wall Box (7,4 kW) et de 11h10 depuis une prise renforcée (3,2 kW).

Début 2024, le nouveau 2008 recevra la nouvelle motorisation Hybrid 48V qui se compose d’un moteur essence PureTech 136 ch de nouvelle génération, couplé à une inédite boite à 6 vitesses électrifiées à double embrayage qui intègre un moteur électrique.

Grâce à une batterie qui se recharge pendant la conduite, cette technologie offre un surcroît de couple à bas régime, et une réduction jusqu’à 15% de la consommation de carburant. En conduite urbaine, le nouveau 2008 équipé du système Hybrid peut ainsi fonctionner plus de 50% du temps en mode 100% électrique zéro émission.

En plus des motorisations électrifiées décrites ci-dessus, la gamme du nouveau 2008 offre un choix de moteurs Essence et Diesel qui permet à chaque client de trouver le modèle adapté à ses besoins :

PureTech 100 : le moteur essence trois cylindres de 1,2 litre de cylindrée et cent ch, doté d’un système Stop & Start, est associé à une boîte manuelle à six rapports.

PureTech 130 : le moteur essence trois cylindres de 1,2 litre de cylindrée et 130 ch, doté d’un système Stop & Start, peut être associé à la boîte automatique à huit rapports EAT8 ou à une boîte manuelle à six rapports.

BlueHDi 130 EAT8 : le moteur Diesel quatre cylindres de 1,5 litre de cylindrée et 130 ch, doté d’un système Stop & Start, est associé à la boîte automatique à huit rapports EAT8.

Le nouveau 2008 bénéficie désormais en série du système Peugeot i-Connect® et toutes les versions peuvent recevoir en option le système Peugeot i-Connect® Advanced.

Tous deux sont commandés via l’écran tactile central haute définition de dix pouces, facilement personnalisable, multi-fenêtres avec des « widgets » ou raccourcis, très facile d’usage et réactif à la manière d’un smartphone. Il est ainsi aisé de balayer les différents menus de gauche à droite, de haut de bas pour les notifications ou encore avec un appui à 3 doigts pour faire apparaitre le mur des applications.

À tout moment il est facile de revenir à la page principale en appuyant sur la touche piano « Home » située sous l’écran. Sur le haut de l’écran, un bandeau permanent affiche les informations de température extérieure et de climatisation, la position dans les pages de widgets, les données de connectivité, les notifications et l’heure.

Le système Peugeot i-Connect® offre une connectivité complète grâce une fonction mirroring sans fil (Apple CarPlay/Android Auto). L’expérience technologique est totale avec le Peugeot i-Connect® Advanced, doté d’une navigation connectée TomTom performante. Pour une lisibilité optimale, l’affichage de la carte se fait sur la totalité de l’écran dix pouces.

La commande « OK Peugeot » sur le Peugeot i-connect Advanced, de reconnaissance vocale en langage naturel permet l’accès à toutes les demandes liées aux fonctions de l’info-divertissement.

Afin d’accompagner les utilisateurs et de répondre à leurs interrogations, le système intègre la documentation de bord ainsi que des tutoriels.

Le nouveau 2008 en versions Allure et GT dispose désormais en série de 3 prises USB-C (deux à l’avant, une à l’arrière) et d’une prise USB-A (à l’arrière). En version Active, le 2008 conserve sa prise USB-C à l’avant, tandis que l’E-2008 reçoit, en plus, une prise USB-C et une prise USB-A à l’arrière.

Les nouveaux 2008 en versions Allure peuvent recevoir en option un chargeur à induction pour smartphone de 15W (contre 5W précédemment). Cet équipement est de série sur la finition GT. Toujours situé derrière le volet de la console centrale il permet de rapidement recharger le smartphone lorsque celui-ci est utilisé pour la fonction mirroring sans fil.

Les nouvelles caméras d’aide au stationnement avant et arrière offrent maintenant une image en haute définition. Selon la finition, la nouvelle caméra avant haute définition (et couplée à la surveillance d’angle mort) est désormais disponible en option, qui permet de reconstituer une image à 360° de l’environnement immédiat de la voiture, une assistance précieuse lors des manœuvres de stationnement.

En plus des nouvelles caméras haute définition d’aide au stationnement, le véhcule propose à son utilisateur de nombreux dispositifs qui simplifient et sécurisent la conduite…

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go et consigne de distance inter-véhicules ajustable.

Freinage automatique d’urgence avec alerte de risque de collision : il détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, à partir de 7 km/h et jusqu’à 140 km/h.

Reconnaissance étendue et affichage sur le combiné digital des panneaux de signalisation : stop, sens interdit, interdiction de dépassement, fin d’interdiction de dépassement, en plus des habituelles signalisations relatives à la vitesse.

Alerte active de franchissement involontaire de ligne ou de bas-côté, avec correction de trajectoire.

Alerte d’attention conducteur détectant les troubles de vigilance sur des durées de conduite importantes et à des vitesses supérieures à 65 km/h, au moyen d’analyses des micro-mouvements du volant.

Surveillance d’angle mort.

La motricité renforcée avec le Grip Control, qui permet l’accès aux 3 modes de conduite : sable, boue, neige. Selon les pays, cette offre grip control est associé aux pneumatiques toutes saisons ‘3PMSF’.

Pour faciliter le choix des clients, la gamme du nouveau 2008 est simplifiée, sur trois versions : Active, Allure et GT, dont les principaux équipements de série sont :

Active : nouvelle signature lumineuse à trois griffes à l’avant et à trois doubles LED à l’arrière, aide au stationnement arrière, climatisation automatique, vitres avant et arrière électriques, rétroviseurs extérieurs électriques, Peugeot i-Cockpit® avec écran central tactile de deix pouces, une prise USB-C à l’avant.

Allure : idem Active + jantes en alliage 17 pouces « Karakoy », calandre couleur carrosserie, aide au stationnement avant et arrière, Peugeot i-Cockpit® avec combiné d’instrument numérique de dix pouces et écran central tactile haute définition de dix pouces, système d’info-divertissement Peugeot i-Connect® avec connectivité smartphone complète, deux prises UBS-C à l’avant, une prise USB-C et une prise USB-A à l’arrière…

GT : idem Allure + projecteurs avant Full LED, caméra de stationnement haute définition, accès et démarrage sans clé, rétroviseurs rabattables électriquement avec éclairage d’accueil, toit Black Diamond, monogrammes GT…

Le nouveau 2008 conserve les mêmes dimensions extérieures : 4,30 m de long, 1,987 m de large (rétroviseurs compris), 1,55 m de haut. Le volume de coffre est inchangé à 434 litres (sous tablette).

