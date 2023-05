Athawra News gagne son procès contre l’État

Imprimer

Le tribunal administratif vient de donner raison au tabloïd Athwara News dans son procès contre l’État, a affirmé son directeur Mohamed Naem Mansour aujourd'hui lundi 8 mai 2023.

Le journal a été interdit de diffusion en avril 2017, sous Youssef Chahed et ce pour la multiplication de ses articles diffamatoires et injurieux.

Après six ans de procédures, le journal est de nouveau autorisé à la diffusion et l’État a été condamné à payer les frais judiciaires et les dommages et intérêts.

Rappelons que l’interdiction du journal a frappé aussi bien sa version imprimée qu’électronique, ainsi que ses pages sur les réseaux sociaux.

R.B.H.