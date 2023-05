La Syrie retrouve sa place dans la Ligue arabe

Imprimer

Aprés une décennie d’absence, la Syrie a retrouvé son siège à la Ligue arabe, et ce après l'adoption de la résolution lors d'une réunion à huis clos des ministres des Affaires étrangères arabes, dimanche 7 mais 2023.

Dans une déclaration accordée à la chaine « Sky News », le porte-parole du secrétaire général de la Ligue arabe, Jamal Rushdi, a indiqué que la Ligue avait adopté une décision pour le retour de la Syrie à son siège : « la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes avait approuvé le retour de la Syrie à son siège à la Ligue arabe, l’adoption de cette décision est un grand pas politiquement symbolique, c’est le début d'un chemin ».

Pour sa part, le Qatar a annoncé ouvertement son opposition au président syrien Bachar el-Assad en insistant qu'il ne normalisera pas les relations avec le gouvernement de Damas, malgré la reprise de la participation des délégations syriennes aux réunions de la Ligue arabe.

Apres cette décision, il est fort probable que la Syrie participe au sommet annuel de la Lligue prévu le 19 mai 2023, à Djeddah en Arabie Saoudite.

Rappelons qu’au début du mois de février, le président de la République, Kaïs Saïed avait décidé d'élever la représentativité diplomatique tunisienne en Syrie. Une décision qui intervient après le violent séisme qui a touché la région (Syrie et Turquie) qui avait fait plus de 45.000 morts, suite auquel le chef de l’État avait ordonné d'envoyer une aide urgente à la Syrie et à la Turquie.

Puis le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, le 27 avril 2023, la cérémonie de remise des lettres de créance de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne auprès de la République arabe syrienne.

La cérémonie s’est tenue au palais de Carthage en présence du ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar.

Le chef de l'État avait décidé la reprise des relations diplomatiques avec la Syrie après une interruption de plus de dix ans.

R.A