Ennahdha met en garde contre la stigmatisation de ses dirigeants

Le mouvement Ennahdha a rendu public un communiqué dans la soirée du samedi 6 mai 2023, à la suite de l’arrestation du député et ancien dirigeant du mouvement, Sahbi Atig, alors qu'il s'apprêtait à se rendre à une conférence scientifique, sur la base d'une fausse accusation émanant d'une personne qui a précédemment déposé plusieurs plaintes diffamatoires contre lui.





Le mouvement Ennahdha met en garde contre la stigmatisation de ses dirigeants, militants et autres figures de l'opposition, et appelle les autorités à respecter les procédures légales et à traiter tous les Tunisiens sur un pied d'égalité, et à ce que la justice reste à l'écart de l'instrumentalisation politique.







Arrêté dans la matinée de samedi 6 mai 2023 à l’aéroport Tunis-Carthage, le dirigeant nahdhaoui Sahbi Atig a été placé en garde à vue, a-t-on appris dans la soirée.



Selon son épouse, Zeineb Mraihi, le dirigeant islamiste a été interpellé sur fonds d’accusations portées par un individu qui dit avoir dérobé la somme de 1,5 million de dinars lors d’un cambriolage au domicile de Sahbi Atig. Elle a ajouté que les autorités avaient refusé de communiquer l’identité du présumé cambrioleur.



Sahbi Atig a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire tunisien vers la Turquie où il devait se rendre pour participer à un séminaire.





