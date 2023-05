Tunisie Telecom : cérémonie de remises des prix du Race Ichmilni

Imprimer

L’opérateur national, Tunisie Telecom, a organisé, dans la soirée de mercredi 3 mai 2023, la cérémonie de remise des prix du Race Ichmilni lancé dans le cadre du programme du même nom initié avec plusieurs partenaires dont Enactus Tunisie et l’association professionnelle mondiale des opérateurs mobiles (GSMA).





Huit finalistes ont pitché leurs idées de projets et projets devant un panel de chefs d’entreprises. Deux prix ont, ensuite, été décernés aux jeunes candidats qui ont su se distinguer durant cette compétition par leur inventivité.

Le prix Advanced stage a été décerné à Tunisia Market, une plateforme e-commerce dédiée aux artisans. L’équipe aura, à ce titre, un financement de 5.000 dinars et un accompagnement de deux mois en plus de la mise en relation avec de potentiels investisseurs. Le prix Early stage a, lui, été attribué à l’équipe de BCC, un projet de dépistage précoce du cancer du sein. Les lauréats ont eu droit à un financement de 2.500 dinars, en plus du coaching.





Le programme RSE Ichmilni a été lancé en juillet 2022 en seconde phase dans la stratégie d’inclusion digitale et de lutte contre la fracture numérique que l’opérateur a engagée pour consolider l’effort de l’État et son plan national Tunisie Digitale.

Revenant sur le déroulement de ce programme, le président directeur général de Tunisie Telecom Lassâad Ben Dhieb a noté la fierté de l’opérateur de participer à sensibilisation des jeunes sur l’utilisation et la maîtrise des nouvelles technologies. Il a, dans ce sens, réitéré l’appui de l’opérateur à la jeunesse tunisienne affirmant que la transformation digitale n’est pas qu’infrastructure. « C’est aussi des idées, de l’innovation et de l’initiative ».

Présent à la cérémonie de remise des prix, le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, a rappelé l’importance d’assurer la connectivité pour tous et à tous les niveaux. Il a indiqué que son le programme Ichmilni, dans l’ensemble, était en phase avec la stratégie du ministère des Technologies de la communication. Il a ajouté que son département travaillait actuellement sur un second projet de couverture des zones blanches.





Outre la couverture des zones blanches qu’a assuré l’année dernière Tunisie Telecom, le programme Ichmilni tend, rappelons-le, à former et éduquer les populations des zones défavorisées aux nouvelles technologies. Près de 50.000 personnes sont concernées, notamment des élèves et des artisans.

N.J.