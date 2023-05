Près de sept mille visiteurs attendus à la Ghriba

Près de sept mille visiteurs sont attendus cette année pour le pèlerinage annuel juif à la synagogue de la Ghriba à Djerba, la plus ancienne d'Afrique, et cela à partir de jeudi 4 au mardi 9 mai 2023, a annoncé l'ancien ministre du Tourisme et voyagiste René Trabelsi.

M. Trabelsi prévoit, dans une déclaration à la Tap, que le nombre de visiteurs dépassera celui enregistré la saison dernière, et qui s'élevait à quatre mille visiteurs. Et de préciser dans ce cadre que les unités hôtelières affichent complet et que toutes les conditions sécuritaires et logistiques, notamment en matière de transport aérien, sont réunies pour la réussite de cette manifestation.

Le voyagiste a fait remarquer que cette saison attirera, exceptionnellement, des visiteurs des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni, ainsi qu'un nombre important qui débarquera de France, d'Italie et évidement de la Tunisie, lui ont confirmé des agences de voyages.

L’ancien ministre a profité de l’occasion pour souligner l’importance de ce pèlerinage pour la dynamisation du tourisme et de l'économie de l'île de Djerba mais aussi de d’autres régions du pays. Il a noté les demandes croissantes des visiteurs pour effectuer des visites touristiques organisées sur l'île ainsi que dans certaines régions côtières comme Sousse.

Au mois de mai, au 33e jour de la Pâque juive, des milliers de pèlerins venus du monde entier se rassemblent pour prier dans la synagogue de la Ghriba.

I.N