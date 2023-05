Kaïs Saïed, Banque Zitouna, liberté de la presse… Les 5 infos de la journée

Imprimer





Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 3 mai 2023 :

Saïed exprime son attachement à la résolution du conflit libyen dans un cadre d’unité

Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est entretenu avec la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Najla Mankouch, et le ministre libyen des Transports, Mohamed Chahoubi. D’après un communiqué du 3 mai 2023, la rencontre, qui a eu lieu à la même date, a eu lieu au palais de Carthage et a porté sur la crise en Libye. Le chef de l’État a réitéré son attachement à la résolution du conflit dans un cadre d’unité et de rejet de toute intervention étrangère.

En photos - Un incendie se déclare au siège de la banque Zitouna au Kram

Un important incendie s’est déclaré, mercredi 3 mai 2023, au siège de la banque Zitouna au Kram. Les flammes ont ravagé le bâtiment et un grand nuage de fumée noire couvre les environs du siège. Selon le porte-parole de la Protection civile, le colonel Moez Triaa, dans une déclaration à Shems Fm, "aucun décès ni perte humaine n'ont été déplorés à l'heure actuelle".

Classement mondial de la liberté de la presse : la Tunisie passe de la 94e à la 121e place

Reporters Sans Frontières (RSF) a rendu public son classement mondial de la liberté de la presse pour l'année 2023. Selon l'ONG, sur 180 pays dans le monde, la Tunisie se positionne à la 121e place. Pour rappel, la Tunisie occupait, dans le classement de 2022, la 94e place et la 72e place, en 2020. Dans son classement publié le 3 mai 2023 à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, RSF a considéré que les conditions de travail des journalistes se détérioraient continuellement en Tunisie. L’organisation a considéré que le président de la République, Kaïs Saïed a porté atteinte aux acquis et aux avancées en matière de liberté et de la presse. Elle a évoqué les poursuites judiciaires contre des journalistes en raison de leurs reportages.

Enquête judiciaire contre Bochra Belhaj Hmida, Ayachi Hammami, Ahmed Néjib Chebbi et Noureddine Bhiri

La section régionale de Tunis de l'Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) a été informée de l'ouverture d'une enquête judiciaire contre quatre avocats : la militante Bochra Belhaj Hmida, le porte-parole du comité de défense des juges révoqués Ayachi Hammami, le dirigeant du Front de salut Ahmed Néjib Chebbi et le vice-président du mouvement Ennahdha Noureddine Bhiri. C’est ce qu’a indiqué, mercredi 3 mai 2023, le président de l'Ordre régional des avocats à Tunis, Laroussi Zguir à la Tap. Et de spécifier que la section régionale de l’ordre n’a pas encore reçu le texte de la saisine, indiquant qu'il s'agit d'une procédure courante.

Perquisition et changement de serrures de la maison de la fille aînée de Rached Ghannouchi

Soumaya Ghannouchi, fille du chef d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, a affirmé, dans une vidéo postée, ce mercredi 3 mai 2023, que la police a forcé la maison de sa sœur, qui se trouve à côté de la demeure familiale, munie d’une caméra dans le but de perquisitionner les lieux. Elle a précisé que sa sœur et son mari vivent à l’étranger et que les agents auraient pu s’adresser à la famille pour obtenir les clés et présenter un mandat de perquisition en bonne et due forme, ce qui n’a pas été fait.