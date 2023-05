Saïed exprime son attachement à la résolution du conflit libyen dans un cadre d’unité

Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est entretenu avec la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Najla Mankouch, et le ministre libyen des Transports, Mohamed Chahoubi.

D’après un communiqué du 3 mai 2023, la rencontre, qui a eu lieu à la même date, a eu lieu au palais de Carthage et a porté sur la crise en Libye. Le chef de l’État a réitéré son attachement à la résolution du conflit dans un cadre d’unité et de rejet de toute intervention étrangère.





Kaïs Saïed a souligné l’importance de renforcer la collaboration entre les deux pays sur tous les domaines, notamment ceux de l’économie, de l’investissement, de l’énergie et de la sécurité. Il a insisté sur la multiplication des efforts visant à réaliser les attentes des deux peuples et de dépasser certains problèmes provoqués dans le but de brouiller les relations tuniso-libyennes. Il a, aussi, évoqué le développement du nombre de réunions entre les représentants des deux pays et l’application des accords bilatéraux conformément à la bonne et forte volonté émanant des deux pays et de la croyance en un futur commun.

Notons que la présidence de la République n'a pas précisé que le minsitre des Affaires étrangères, Nabil Ammar était présent lors de la rencontre.

















S.G